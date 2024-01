Mercato : le PSG rétropédale dans le dossier Moscardo

C’est le flou autour du dossier Gabriel Moscardo. Jeune milieu de terrain âgé de 18 ans, le Brésilien des Corinthians est annoncé au Paris Saint-Germain. Après avoir recruté le défenseur de São Paulo, Lucas Beraldo, le club de la capitale est censé mettre la main sur cette autre promesse du pays auriverde en échange de 20 M€, bonus compris. Le nouveau président du Timo, Augusto Melo l’a d’ailleurs confirmé publiquement, à regret.

« Dès le début, nous étions contre la vente. C’est une réalité et dans certaines réunions, je l’ai évoqué. Je n’étais pas favorable à cette vente. Les joueurs formés ici constitueront pour toujours un autre revenu. C’est d’abord une chemise, mais on en fait de la dentelle. Nous voulons les garder, qu’ils gagnent leur place puis nous donner des titres et prendre de la valeur. Il se vend à un prix incroyable. Il rejoindra le PSG en juillet. »

Le PSG est prudent

Mais depuis, l’annonce des soucis du joueur à son pied gauche a quelque peu changé la donne. Les Rouge et Bleu veulent toujours enrôler la pépite brésilienne, mais aucune annonce officielle n’est tombée. Un silence radio qui interpelle, même si la volonté du PSG d’enrôler un autre milieu de terrain cet hiver (Kalvin Phillips, Bruno Guimarães ?) est la preuve que le couac Moscardo a bouleversé ses plans. Indisponible pendant trois mois, Moscardo doit désormais prendre son mal en patience. À moins que… En effet, Goal Brésil nous apprend que Paris a choisi de prendre toutes ses précautions dans ce dossier.

Le média affirme que les champions de France avaient prévu d’annoncer l’arrivée de Moscardo jeudi dernier, malgré ses soucis. Cependant, la direction parisienne a prévenu les Corinthians qu’elle avait finalement choisi de patienter. La raison est toute simple : les Rouge et Bleu attendent les futurs examens médicaux du pied gauche de Moscardo (sans doute après son opération) avant de confirmer le transfert… ou de l’annuler. De leur côté, les dirigeants paulistes ne veulent pas entrer en conflit avec Paris, mais ils espèrent quand même conclure cette vente, histoire d’avoir une belle rentrée de liquidités pour leur mercato. À suivre.