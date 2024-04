Le Bayern Munich a trouvé un remplaçant surprise à Thomas Tuchel

Toujours plongé dans la catastrophe, le Bayern Munich est retombé dans une terrible situation en subissant une sixième défaite en Bundesliga. Avant de jouer Arsenal en quarts de finale de C1, le FCB s’est lamentablement incliné sur la pelouse d’Heidenheim, après avoir mené 2-0 à la pause et n’est plus qu’à un mauvais résultat de dire adieu au titre. Alors que rien ne va au mieux, plusieurs ex-Bavarois ont d’ores et déjà demandé le départ de Thomas Tuchel avant la fin de saison afin d’éviter le pire en Ligue des Champions.

Mais pourtant, au sortir de la débâcle à Heidenheim, le directeur sportif Christoph Freund l’a confirmé à son poste après le match : «Oui, il restera à 100%. Tuchel fait tout ce qu’il peut pour trouver de l’énergie. La Ligue des champions est la dernière chance pour le Bayern de remporter un titre. Nous savons tous que nous pouvons et devons faire autrement», avait-t-il assuré. Mais en interne, la situation est bien différente et la possibilité de voir Tuchel partir dans les prochains jours est bien réelle.

Thomas Tuchel a un ultimatum

«Le discours de la semaine a été très émouvant. Thomas a tout donné dans cette salle de réunion. Ce n’est pas ce que Thomas méritait. Si Tuchel restera bien jusqu’à la fin de la saison ? Je ne peux pas répondre à cette question pour l’instant», avait d’ailleurs tempéré Max Eberl, l’autre homme fort du FCB, après le match. Selon les informations du média munichois AbendZeitung, le match aller de Ligue des Champions contre Arsenal serait en fait la dernière chance pour Thomas Tuchel de rester au Bayern Munich.

Et si Thomas Tuchel devait être remplacé avant la fin de la saison en cas de naufrage en fin de saison, le Bayern Munich a déjà un remplaçant en tête. Il s’agit de Miroslav Klose (45 ans), ex-buteur du club et entraîneur adjoint sous Hansi Flick, qui pourrait prendre la relève. L’ancien avant-centre allemand serait alors épaulé par l’éternel entraîneur-adjoint du Bayern, Hermann Gerland. Le déplacement à l’Emirates Stadium de Londres, mardi, sera donc décisif pour l’avenir à court terme du Rekordmeister.