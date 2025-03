Ligue 1 : OM, Monaco, Nice, OL, Lille, Strasbourg, le calendrier dantesque des candidats à l’Europe

Large leader de la Ligue 1 cette saison avec 19 points d’avance sur son proche rival et toujours invaincu, le Paris Saint-Germain a encore une fois assommé la concurrence. Pour autant, si le suspense pour le titre a disparu, celui pour les places qualificatives en Ligue des Champions est toujours entier. Deuxième, l’Olympique de Marseille (49 points) a un petit avantage sur ses rivaux, à commencer par l’AS Monaco (3e, 47 points) et l’OGC Nice (4e, 47 points). Juste derrière, l’Olympique Lyonnais (5e, 45 points) s’est totalement relancé alors que Lille (6e, 44 points) marque le pas. Enfin, la surprise Strasbourg (7e, 43 points) suit le rythme et essayera de déjouer les pronostics.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 49 26 +20 15 4 7 53 33 3 Monaco 47 26 +19 14 5 7 51 32 4 Nice 47 26 +19 13 8 5 50 31 5 Lyon 45 26 +17 13 6 7 50 33 6 Lille 44 26 +12 12 8 6 40 28 7 Strasbourg 43 26 +8 12 7 7 41 33 Voir le classement complet

Olympique de Marseille

Restant sur deux défaites contre le RC Lens (1-0) et le Paris Saint-Germain (3-1), l’Olympique de Marseille marque le pas sur les dernières semaines. Ce retour de trêve devra être bien négocié par les Phocéens qui auront des matches abordables avec un déplacement à Reims (29 mars) et la réception de Toulouse (6 avril). Le 12 avril, Marseille aura un sacré choc sur la pelouse de Monaco où il ne faudra pas se manquer puis enchaînera avec les réceptions de Montpellier (19 avril) et Brest (27 avril). Pour finir la saison, ce sera moins évident avec un déplacement à Lille autre rival dans la course à l’Europe (4 mai) et au Havre chez un candidat au maintien (11 mai). À domicile pour finir la saison, Marseille aura un joli duel à livrer face au Stade Rennais (18 mai). Le planning marseillais n’est pas facile avec deux concurrents directs à affronter, mais il reste abordable pour les Phocéens qui ont pour le moment leur destin en main.

AS Monaco

Calendrier difficile en revanche pour les Asmistes qui reçoivent ce samedi 29 mars le rival de l’OGC Nice avant de se déplacer à Brest le samedi 5 avril. Juste derrière, les Monégasques auront deux confrontations contre des candidats à l’Europe avec les réceptions de l’Olympique de Marseille (12 avril) et du Racing Club de Strasbourg (19 avril). Enchaînant par deux équipes qui lutteront pour leur maintien avec des déplacements au Havre (27 avril) et à Saint-Étienne (4 mai), Monaco aura un choc sûrement décisif face à l’Olympique Lyonnais le 11 mai et terminera à Lens le 18 mai. Quatre concurrents directs aux places qualificatives en Ligue des Champions et deux candidats au maintien, le calendrier de l’AS Monaco est assez compliqué à gérer et il ne faudra pas se manquer pour la bande d’Adolf Hütter.

La suite après cette publicité

OGC Nice

Pour Nice, le calendrier est clairement à double-face avec des déplacements compliqués à gérer sur cette fin de saison et des réceptions moins inquiétantes. Reprenant ce samedi 29 avril contre Monaco, Nice enchaînera par la venue du FC Nantes le vendredi 4 avril avant d’aller du côté de Strasbourg pour un sacré duel (12 avril). Nice recevra ensuite Angers (20 avril) et ne devra pas se manquer lors du choc face au Paris Saint-Germain le 27 avril. Ensuite, ce sera Reims au programme (4 mai) et Nice se déplacera en Bretagne pour défier Rennes (11 mai). La Bretagne se rendra ensuite dans le sud puisque Nice terminera par la réception de Brest (18 mai).

Olympique Lyonnais

Seul club de cette liste à être encore engagé en Coupe d’Europe, l’Olympique Lyonnais aura beaucoup à faire en cette fin de saison avec déjà une double confrontation contre Manchester United (10 et 17 avril) en quart de finale de Ligue Europa et donc au moins deux matches supplémentaires à négocier. Les Gones ont aussi des affiches loin d’être évidentes à négocier avec tout d’abord ce vendredi 28 mars un déplacement à Strasbourg et la réception de Lille le samedi 5 avril. Il y aura aussi deux déplacements compliqués contre Auxerre qui est souvent performant à domicile (13 avril) et contre l’AS Saint-Étienne pour le derby (20 avril). Lyon aura ensuite les réceptions de Rennes (27 avril) et Lens (4 mai) à gérer avant le déplacement compliqué du côté de l’AS Monaco le 11 mai. Enfin, l’OL terminera le 18 mai avec la réception d’Angers.

La suite après cette publicité

Lille OSC

Tout juste éliminé de la Ligue des Champions et sur une mauvaise dynamique en championnat, Lille devra se reprendre et vite. En effet, les Nordistes reçoivent ce dimanche 30 avril Lens dans le derby et enchaîneront par un déplacement le 5 avril du côté de l’Olympique Lyonnais. S’en suivront des matches moins difficiles à Toulouse (12 avril) contre Auxerre (20 avril) et à Angers (27 avril). Le 4 mai sera l’occasion d’un match qui sera peut-être décisif lors du choc contre l’Olympique de Marseille au stade Pierre-Mauroy. Lille terminera la saison ensuite avec un déplacement à Brest (11 mai) et la réception de Reims (18 mai).

RC Strasbourg-Alsace

Prétendant surprise aux places européennes, Strasbourg aura néanmoins une fin de saison difficile à négocier. Commençant ce vendredi 28 avril avec la réception de l’Olympique Lyonnais, les Alsaciens se déplaceront ensuite à Reims le dimanche 6 avril. L’équipe de Liam Rosenior enchaînera face à deux concurrents directs avec la réception de Nice (12 avril) et le déplacement à Monaco (19 avril). Recevant ensuite l’AS Saint-Étienne (27 avril) qui jouera son maintien, le RCSA aura aussi à accueillir le Paris Saint-Germain pour un nouveau match difficile (4 mai). Strasbourg terminera la saison par un déplacement à Angers (11 mai) et la réception du Havre (18 mai). Un programme pas si évident.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt et jusqu’à 100€ de bonus pour votre première inscription avec le code FM10. 570€ à gagner si Gouiri marque le 1er but pour l’OM contre Reims !