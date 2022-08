Valence : Gonçalo Guedes sur le point de signer à Wolverhampton

Gonçalo Guedes est en passe de rejoindre la Premier League et l'armada portugaise à Wolverhampton. En conférence de presse, le nouvel entraîner du FC Valence, Gennaro Gattuso a confirmé le départ de l'attaquant international portugais de 25 ans (32 sélections/5 buts) pour un montant de 30 millions d'euros selon Marca.

Avec encore un an de contrat avec les Ches, Gonçalo Guedes a réalisé l'an passé sa meilleure saison de sa carrière avec 42 matchs pour 13 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Agacé après la victoire de son équipe face à l'Atalanta (2-1), Gattuso répond aux journalistes de manière très vive au sujet du joueur Portugais : « Je suis en colère parce qu'après un match contre une grande équipe on ne parle que de Guedes. Je vous comprends, mais... Le club ne pouvait pas refuser l'argent qu'il a offert pour Guedes. »