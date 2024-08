Manchester City pose un ultimatum à Pep Guardiola, Chelsea se fait détruire par la presse anglaise

Un ultimatum pour Pep Guardiola

Dans le Manchester Evening News, on apprend que Pep Guardiola doit décider de son avenir à Manchester City avant Noël, bien que le club soit encore en procès pour 115 accusations de violations des règles financières. Le contrat actuel du coach expire en juin 2025, et le club espère le convaincre de rester. Cependant, Guardiola devra faire ce choix sans connaître le verdict du procès, qui pourrait ne pas être rendu avant la fin de la saison 2024/25. Guardiola a exprimé des doutes sur son avenir à City, évoquant son désir de gérer une équipe nationale à l’avenir. Les bookmakers en font d’ailleurs le favori pour le poste de sélectionneur en Angleterre.

Chelsea décrié

Le Daily Mirror met à l’honneur Christopher Nkunku. Et quand le Français gonfle un ballon, ça veut dire qu’il a marqué. En effet, le milieu offensif, avec l’aide de Noni Madueke, a permis à son équipe de s’imposer 2-0 face au FC Servette lors des barrages de la Ligue Europa Conférence. Et ce qu’on peut dire, c’est que le match n’était pas si facile que ça. Face à la triste prestation des Blues, le Mirror rappelle que le Onze de départ d’Enzo Maresca coûte 528 millions d’euros. On peut ajouter les 442 millions d’euros qui sont sur le banc. Soit presque un milliard d’euros. Le Daily Mail est clair ce matin : "c’était une vilaine victoire de Chelsea". En tout cas, le résultat est là et ça leur donne deux buts d’avance avant le match retour la semaine prochaine.

L’énigme de l’attaque madrilène

Marca a mis en évidence les déplacements sur le terrain du quatuor offensif du Real Madrid. Lors des matchs contre l’Atalanta et Majorque, le Real Madrid a concentré ses attaques sur le côté gauche, avec Vinicius, Mbappé, et Rodrygo souvent positionnés à cet endroit du terrain, laissant donc le côté droit moins exploité. Bellingham, qui a joué un rôle polyvalent et équilibré contre l’Atalanta, a été plus orienté à gauche contre Majorque, créant un déséquilibre offensif. Cette surcharge sur la gauche a rendu l’attaque madrilène moins fluide, un aspect que Carlo Ancelotti devra ajuster pour améliorer l’efficacité de l’équipe.