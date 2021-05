Euro 2020, Espagne : Luis Enrique justifie l'absence de Sergio Ramos et le choix Aymeric Laporte

La suite après cette publicité

Des choix très forts. Luis Enrique a pris des décisions d'importance pour composer la liste des sélectionnés de l'Espagne pour l'Euro 2020. D'abord, le technicien de la Roja n'a pris que 24 joueurs alors que, comme tous ses homologues, il avait le droit d'en convoquer 26. Ensuite, il a laissé de côté son capitaine Sergio Ramos (35 ans), qui se remet d'une longue blessure.

«Mention spéciale à Sergio Ramos qui ne viendra pas puisqu’il n’a pas pu être en condition depuis janvier, c'est une décision difficile. J’ai eu l’opportunité de parler avec lui hier soir, c’est difficile et dur, ça me fait mal. Il a toujours tout donné pour la sélection, mais je sens que c’est une décision pour le bien du groupe. Je lui ai conseillé d’être égoïste, de ne penser qu’à lui pour continuer en club et en sélection», a-t-il d'abord lancé avant de répondre aux questions des journalistes sur ce sujet.

En forme, il aurait été là...

«J’aurais aimé que Sergio soit là. Il y avait une possibilité qu'il récupère de sa blessure jusqu'à l'Euro, mais je le voyais comme peu probable vu les derniers mois, il n’a pas pu jouer assez», a-t-il lancé avant d'insister. «C'est une décision mûrement réfléchie, j’ai parlé un peu avec lui lors du match du Real Madrid contre Séville, de son état. Je maintiens la conversation privée. Mais je dois prendre les meilleures décisions pour l’équipe. Je l’ai toujours admiré, mais je dois tout faire, avec mon staff, pour le bien du groupe. (...) C’est ce qui s’est passé avant et après le rassemblement de mars qui a été déterminant dans ce cas», a-t-il expliqué, conscient du retentissement médiatique de ce choix.

«Tout ce que je peux faire avec Sergio fait du bruit », a-t-il lâché, précisant. «Ce n'est pas la liste que je souhaitais, sans certaines blessures (Sergio Ramos et Dani Carvajal notamment), elle serait différente». Et si le central du Real Madrid est absent, Aymeric Laporte, récemment naturalisé espagnol, est lui bel et bien là. «Aymeric, on y a pensé dès que la possibilité a réellement existé. C'est un joueur de top niveau, on n'a aucun doute là-dessus, je pense qu'il sera un bon renfort pour la sélection, il peut nous aider avec son expérience, lui qui joue dans un club de très haut niveau. Cela n’a rien à voir avec Ramos», a-t-il conclu.