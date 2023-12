Jean-Louis Leca prolonge avec le RC Lens

https://www.rclens.fr/fr/news/prolongation-2025-jean-louis-leca-rclens-20231205

Jean-Louis Leca, un an de plus !

Jean-Louis Leca garde la flamme ! Dans le prolongement de la Fête de la Sainte-Barbe qui honore la sainte patronne des mineurs, le Racing annonce poursuivre l’aventure avec l’un des tauliers de son effectif. Gardien d’expérience à la fidélité affirmée et pilier du vestiaire sang et or depuis six saisons, l’homme de 38 ans est Artésien jusqu’en 2025 ! Il y a des histoires faites pour durer et celle qui lie Jean-Louis Leca au Racing Club de Lens en fait partie ! Débarqué dans le bassin minier au début de