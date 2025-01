Getafe - FC Barcelone : les compositions officielles

Après sa victoire en Supercoupe d’Espagne et sa qualification en quarts de finale de Coupe du Roi, le FC Barcelone retrouve la Liga et se déplace sur la pelouse de Getafe, ce dimanche soir. Une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Sur une mauvaise série en Championnat, les Blaugranas doivent absolument s’imposer pour rester à hauteur de l’Atletico de Madrid, toujours leader du Championnat.

Pour l’occasion, Hansi Flick a décidé d’aligner Pena dans les buts, suivi d’un 4-3-3 avec Koundé, Araujo, Cubarsi et Baldé pour composer la défense. Ils seront épaulés par le trident Pedri, Gave et Casado au milieu de terrain, alors que Lamine Yamal et Raphinha sont encore alignés sur les ailes, pour accompagner Lewandowski. De son côté, José Bordalás a aligné un 5-4-1 classique et défensif pour éviter une défaite qui rapprocherait Getafe de la zone rouge.

Les compositions officielles :

Getafe : David Soria - Iglesias, Djene, Domingos, Alderete, Rico - Alena, Arambarri, Milla, Coba - Uche

Barcelone : Pena - Koundé, Araujo, Cubarsi, Baldé - Cubarsi, Pedri, Gavi - Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha