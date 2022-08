Reims-OL : la colère de Peter Bosz après le match nul arraché à Auguste-Delaune

Interrogé quelques instants après le match nul concédé sur la pelouse de Reims, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz n'a pas caché sa colère, pointant du doigt la prestation de ses joueurs, et ce malgré la supériorité numérique des Rhodaniens durant près d'une demi-heure après l'expulsion de Dion Lopy (63e).

« Je ne suis pas du tout content de notre prestation. On était là pour gagner ce match. On n’a pas bien joué aujourd’hui. On ne mérite pas de gagner. On a joué contre une bonne équipe. Il faut continuer à travailler dur », a-t-il déclaré au micro du média officiel des Gones après la rencontre.