LdC : Theo Zidane convoqué dans le groupe du Real Madrid

Demain soir, le Real Madrid va affronter Naples lors de la cinquième journée de l’UEFA Champions League. Pour l’occasion, Carlo Ancelotti, qui doit composer avec de nombreuses absences, a décidé de piocher au sein de la Cantera. Et le Mister a décidé de convoquer un certain Theo Zidane. Le troisième fils de Zizou sera dans le groupe pour défier le Napoli demain.

La suite après cette publicité

«Vous avez beaucoup parlé des jeunes qui ne jouent pas avec nous. Nous devons maintenant profiter de leurs qualités. Ils ont apporté le peu que Nico et Gonzalo ont joué. Nous avons Mario et Theo (Zidane) dans l’équipe et nous devons dire la vérité j’ai confiance en eux. Le travail de Raúl est fantastique, les joueurs prêts arrivent. Je dois donner la priorité à ceux qui ont moins joué comme Brahim, Lucas ou Fran, mais je suis calme», a expliqué Ancelotti en conférence de presse. Quelques minutes après, le nom de Theo était bien dans le groupe convoqué. Milieu de terrain âgé de 21 ans, le Français se distingue par sa taille (1m96), sa puissance physique et sa capacité à avaler les kilomètres. Cette saison, il a déjà disputé 13 des 14 matchs joués par la réserve. Demain, il sera dans le groupe professionnel.