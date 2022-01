Tottenham : Dele Alli est très courtisé

Dele Alli semblait promis à un bel avenir après avoir impressionné lors de sa première saison avec Tottenham en 2015-2016. Cependant le joueur n'a jamais répondu aux attentes placées en lui et aujourd'hui le meilleur de sa carrière semble déjà derrière lui, alors qu'il n'a que 25 ans. L'arrivée d'Antonio Conte sur le banc des Spurs n'a pas aidé l'Anglais à retrouver du temps de jeu.

Plusieurs clubs de Premier League seraient en tout cas intéressés par l'idée de compter l'ancien joueur de MK Dons dans leur effectif, sous forme de prêt. Selon The Daily Mail, Newcastle serait en pôle dans le dossier, après avoir également été lié à Jesse Lingard. Le tabloïd cite aussi Brighton et Everton comme possible point de chute pour l'international anglais (37 sélections), mais également le Paris Saint-Germain qui pourrait se rabattre sur le joueur si Tanguy Ndombélé ne rejoignait pas la capitale française.