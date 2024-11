Real Madrid : mais comment jouer sans Vinicius Jr et Rodrygo ?

C’est une bien mauvaise nouvelle que vient de recevoir le Real Madrid en début de semaine. Vinicius Jr a été victime d’une blessure musculaire, et sera absent pour les 3 prochaines semaines de compétition. Une blessure musculaire qui tombe bien mal, avant ce match décisif à Anfield. Dix-huitièmes au classement, les Merengues se doivent de gagner pour encore espérer se qualifier directement pour le prochain round de la Ligue des Champions, sans passer par les barrages. Et il faut aussi regarder derrière, puisque les Madrilènes ne sont pas à l’abri de ne même pas terminer dans les 24 premiers… Autant dire que Carlo Ancelotti aurait bien eu besoin de son meilleur joueur offensif pour ce duel face à des Reds qui marchent sur l’eau…

Les Liverpuldiens sont d’ailleurs une des victimes préférées de l’ancien de Flamengo, qui a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 5 rencontres face aux Reds. Il avait notamment inscrit le but de la victoire lors de la finale 2022, tout comme il avait inscrit 2 buts et donné 2 passes décisives lors de la dernière double confrontation entre les deux équipes, en huitièmes en 2022/2023. Autant dire que sur les rives de la Mersey, on est plus que soulagé. Sur la Castellana en revanche, on se demande quelle attaque sortira Carlo Ancelotti pour déstabiliser une équipe qui n’a encaissé qu’un but en quatre journées dans la plus prestigieuse des compétitions européennes…

Mbappé va devoir porter le Real Madrid

Il y un homme dont la présence est indiscutable, c’est Kylian Mbappé, évidemment. Le Bondynois sera le leader offensif madrilène mercredi soir, a priori sur la gauche de l’attaque, comme ce week-end face à Leganés. La logique voudrait que la pointe de l’attaque soit occupée par Endrick, le seul joueur disponible capable d’évoluer à ce poste, avec Brahim Diaz sur le flanc droit de l’attaque. Mais beaucoup sont convaincus qu’Ancelotti va être plus conservateur et qu’Endrick devra encore ronger son frein sur le banc. L’Italien devrait ainsi miser sur un 4-4-2 avec Bellingham à la pointe du losange comme la saison dernière, et Mbappé et Brahim Diaz devant l’Anglais. Peu friand des expériences inédites ou de lancer des jeunes dans le grand bain dans ce type de rencontre, le coach madrilène devrait revenir aux bases.

Toujours est-il qu’aucun des joueurs alignés ne pourra remplacer le talent de Vinicius Jr ni sa capacité à faire des différences même quand l’équipe est au plus bas, comme face à Dortmund plus tôt cette saison par exemple. On doit donc s’attendre à voir un Real Madrid plutôt attentiste, qui tentera de trouver Kylian Mbappé en profondeur et en transition rapide au moindre espace laissé par la défense d’Arne Slot. L’apparition de Brahim Diaz dans le onze, avec des joueurs comme Camavinga, Modric ou Güler derrière lui (Valverde devrait jouer latéral droit), pourrait en revanche permettre à l’équipe de mettre un peu plus le pied sur le ballon et d’avoir de meilleures rampes de lancement pour le Bondynois. On le sait, mercredi à Anfield, la pression sera plus que jamais sur KM9…

