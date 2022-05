PSG : une tournée au Japon cet été

Après des tournées en Chine et à Singapour en 2018 et 2019, le PSG retrouve l'Asie. Sans savoir avec quel coach, les joueurs du PSG savent d'ores et déjà qu'ils s'envoleront cet été au Japon pour préparer la saison 2022-2023. Le club de la capitale vient de communiquer, à l’occasion d’une conférence de presse ce matin à Tokyo en présence de Sebastien Wasels, Managing Director du Paris Saint-Germain, de Patrick Mboma, ancien joueur du club et de J-League, et de Kazuyoshi Miura, ambassadeur de la tournée. La tournée prévoit trois matches amicaux, disputés les 20, 23 et 25 juillet.

La suite après cette publicité

Contre le Kawasaki Frontale au Stadium National (Tokyo) le 20 juillet, suivi par des rencontres face aux Urawa Red Diamonds au Saitama Stadium (Saitama) le 23 juillet et contre le Gamba Osaka au Panasonic Stadium (Osaka), le 25 juillet. Les champions de France s'entraîneront en public, au Prince Chichibu Memorial Rugby Ground à Tokyo et au J Green Sakai d’Osaka. Figure de proue du PSG, Kylian Mbappé a accueilli cette tournée d'un bon oeil. « J’ai déjà eu la chance de venir ici et c’est un pays merveilleux. L’équipe va adorer et nous aurons le plaisir de rencontrer nos nombreux fans japonais qui aiment le foot et sont connaisseurs en la matière, » a-t-il réagi.

Programme de la tournée du PSG au Japon :

Le 20 juillet (mercredi) – Coup d’envoi à 12h30 (heure française) Paris Saint-Germain VS Kawasaki Frontale au National Stadium (Tokyo)

Le 23 Juillet (samedi) - Coup d’envoi à 12h00 (heure française) Paris Saint-Germain VS Urawa Red Diamonds au Saitama Stadium (Saitama)

Le 25 Juillet (lundi) - Coup d’envoi à 12h00 (heure française) Paris Saint-Germain VS Gamba Osaka au Panasonic Stadium Suita (Osaka)