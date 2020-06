Manchester United : Chelsea en pôle pour Angel Gomes ?

Annoncé proche d'une prolongation de contrat il y a de cela quelques jours par son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, le tout jeune milieu de terrain anglais Angel Gomes (16 ans), qui a joué onze rencontres avec MU, dont trois titularisations pour une réalisation, devrait contre toute attente mettre un terme à son aventure chez les Reds Devils.

Selon The indépendant, Angel Gomes, international des moins de 19 ans, n'aurait pas été séduit par l'offre de ses dirigeants, qui lui proposait 27 000 euros par semaine, plus bonus. Très courtisé récemment, notamment en Espagne du côté de Valence ou au Portugal du côté du Benfica, c'est finalement vers Londres et Chelsea que le joueur pourrait s'engager. Les deux parties semblent proches d'un accord. Toutefois, en conférence de presse, l'entraîneur des Blues Frank Lampard a démenti l'existence d'une offre. Affaire à suivre.