Real Madrid : les Madrilènes font déjà leurs adieux à Vinicius Jr

Cette semaine, la presse madrilène a remis une pièce dans la machine sur l’intérêt des autorités saoudiennes pour Vinicius Jr. Une offre de 300 millions d’euros serait en préparation, avec un salaire historique d’un milliard d’euros sur cinq ans pour la vedette brésilienne. Des montants faramineux, alors que les décideurs du championnat saoudien, épaulés par le gouvernement local, souhaitent faire de Vini la nouvelle tête d’affiche de la ligue.

La suite après cette publicité

Si Carlo Ancelotti s’est montré plutôt optimiste quant à la continuité du Brésilien à Madrid lors de sa conférence de presse de mardi, les fans et les journalistes madrilènes eux sont moins confiants. « Je pense que dans cette histoire, Vinicius Jr a plus à perdre que le Real Madrid. Il y a des gens qui, au club, voient Vinicius Jr plus en dehors du Real Madrid qu’à Madrid la saison prochaine. Il y a plus de possibilités, beaucoup plus, qu’il parte en 2025 que de possibilités qu’il prolonge son contrat », a par exemple expliqué le journaliste Fernando Burgos sur Onda Cero.

Les journalistes madrilènes sont pessimistes

« La première chose, c’est que la tentation est très forte. Ici, les démagogues vont rapidement sortir l’argument que les championnats ne sont pas les mêmes et que ce n’est pas la même chose de jouer en Arabie saoudite que pour le Real Madrid. C’est le jour et la nuit sur le plan sportif, mais on parle d’une somme d’un milliard d’euros nets », a de son côté lancé l’ancien joueur madrilène et aujourd’hui consultant Alvaro Benito sur la Cadena SER, épaulé par l’ancien joueur Rafael Alkorta : « c’est plus dangereux que nous ne le pensions tous. Peut-être qu’ils sont capables de faire une ligue plus compétitive, c’est pourquoi quand vous voyez une offre comme celle de Vinicius, vous y pensez ».

La suite après cette publicité

« J’ai envie de penser qu’il ne veut pas franchir ce pas à 25 ans, mais ils vont le tenter avec une somme d’argent qui est hors-marché parce que nous n’avons jamais vu cette somme d’argent offerte pour un joueur. L’appât que les Saoudiens ont mis est celui du plus gros transfert de l’histoire du football, et Vinicius serait le joueur le mieux payé de l’histoire du football. Ce sont deux appâts très tentants », a expliqué Tomas Roncero, célèbre journaliste pro-Madrid, sur les ondes de la SER. Affaire à suivre…