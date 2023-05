PSG : le cri du cœur de Renato Sanches

La suite après cette publicité

Il devait être de ceux qui apportent du dynamisme et de l’impact au milieu de terrain derrière le fameux tri offensif Neymar-Mbappé-Messi imaginé par Luis Campos et Christophe Galtier en début de saison. Seulement, depuis le début de la saison Renato Sanches (25 ans) a accumulé les déboires, physiques avant tout. Le Portugais joue de malchance lui qui n’a connu que 24 bouts de matchs toutes compétitions confondues (7 titularisations seulement).

Ses deux petits buts en Ligue 1 passent presque inaperçus à côté de ses blessures : adducteurs, cuisse, contusion. De retour de blessure depuis 10 jours, le milieu de terrain a enchainé une seconde entrée en jeu de suite contre Ajaccio ce samedi. Malgré le joli succès des siens (5-0) qui les rapproche un peu plus d’un 11e titre de champion de France, Sanches a lâché ses états d’âme face à la presse après la rencontre. Il ne comprend pas et ne le vit pas bien.

«Je me sens bien, dès que je reviens de blessure. Après la situation c’est que je me blesse. Pourtant je travaille tout le temps pour être bien. C’est une année très dure pour moi physiquement et émotionnellement aussi parce que je voudrais être avec l’équipe. Mais cette année physiquement pfff (il souffle), c’est dur pour moi.» La fin de saison arrive peut-être à point nommé pour lui afin qu’il puisse repartir sur de meilleures bases à la rentrée.

Certes le mercato va passer par là et il n’a toujours pas rentabilisé les 15 M€ investis sur lui l’été dernier. Il ne perd pas espoir mais veut tourner la page. «Tout le temps, je fais le travail. Je le fais pour être bien physiquement. De temps en temps, ça arrive. Il y a de la chance ou de la malchance mais cette année pour moi, c’est mauvais, physiquement», insiste-t-il. Reste à savoir ce que voudra faire le PSG avec lui mais son discours a le mérite d’être franc.