PSG : une blessure fatale à Renato Sanches ?

Durant l’été 2022, alors que le duo Galtier-Campos venait tout juste de prendre ses quartiers au Paris Saint-Germain, le club de la capitale a su aller plus vite que l’AC Milan pour recruter Renato Sanches. Demandé par l’ancien coach du LOSC, le milieu portugais était arrivé à Paris en terrain conquis.

Son prix (15 M€) n’était pas excessif, il connaissait Christophe Galtier pour l’avoir eu comme entraîneur à Lille et son profil de milieu percutant, capable de casser des lignes, était recherché par Luis Campos. Neuf mois plus tard, Renato Sanches (25 ans) est aujourd’hui plus proche de quitter les Rouge-et-Bleu que d’enchaîner une deuxième saison dans la capitale. Sorti sur blessure après seulement dix minutes de jeu contre Nice (2-0), Sanches prouve encore et encore qu’il reste un joueur très fragile.

Lille s’est bien marré…

C’est simple, il a déjà passé 85 jours à l’infirmerie et manqué 16 matches officiels depuis qu’il est au PSG. Un triste constat pour un joueur qui s’est remis de râler sur son manque de temps de jeu. Et cette situation pourrait lui être fatale selon L’Équipe. À Lille, en tout cas, certains doivent avoir un sourire en coin puisque le quotidien indique que les Dogues avaient le sourire quand Paris est venu payer 15 M€ pour un joueur très fragile physiquement. Et ce n’est pas tout.

Dans son édition du jour, le journal indique en effet que le futur de Renato Sanches au PSG est très incertain, notamment à l’heure où Luis Campos doit réaliser un mercato estival convaincant après l’échec de 2022. Le conseiller football parisien va donc trancher dans le vif et pas sûr qu’il ait de la clémence face au bilan de son compatriote. Sauf que le joueur a un contrat jusqu’en 2027 rémunéré à hauteur de 540 000€ bruts par mois. Et pas sûr qu’il veuille s’asseoir dessus en cas de départ.