Arsenal casse sa tirelire pour recruter Ben White

La suite après cette publicité

Appelé de dernière minute avec l'Angleterre pour l'Euro 2020, Ben White (23 ans) est en train de vivre un été de rêve avec la sélection des Three Lions. Le défenseur central de Brighton & Hove Albion sort, il est vrai, d'une solide saison avec les Seagulls. Aux côtés de Lewis Dunk, il forme une solide charnière et a disputé 36 matches de Premier League pour sa première saison dans l'élite anglaise.

Revenu à Brighton à l'été 2020 après un prêt brillant à Leeds United, il fait déjà partie des meilleurs défenseurs centraux du championnat. Des performances incroyables qui ont poussé les meilleures formations de la Perfide Albion à se positionner. Ainsi, Chelsea, Everton et Arsenal ont tenté leur chance, mais c'est bien les Gunners qui ont été les plus prompts.

58,5 millions d'euros sur la table

Avec la fin de contrat de David Luiz et le peu de garanties que représentent Calum Chambers, Pablo Mari, Rob Holding et Gabriel, il fallait absolument un autre défenseur central pour être titulaire avec l'un des deux derniers. Ben White correspondant au profil cherché, Arsenal n'a pas lésiné sur les moyens puisque le transfert est estimé à 50 millions de livres sterling soit 58,5 millions d'euros, d'après la presse anglaise.

Plus grosse vente de l'histoire de Brighton & Hove Albion, Ben White vient d'arriver à Arsenal. Le club londonien a annoncé la nouvelle ce vendredi via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, sans dévoiler les détails exacts du transfert. «Ben White nous a rejoint de Brighton & Hove Albion sur les termes d'un contrat longue durée», précisent notamment les Gunners dans le communiqué envoyé pour l'occasion. Le défenseur anglais portera le numéro 4 et va rejoindre ses nouveaux coéquipiers pour préparer le prochain match amical contre Chelsea dimanche.