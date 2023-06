JT Foot Mercato : le mercato XXL de Newcastle pour la Ligue des Champions

Newcastle vise du lourd

La suite après cette publicité

Le coach Eddie Howe a fait savoir à ses patrons qu’il veut du lourd cet été pour performer en Premier League et en Ligue des Champions, l’effectif va donc être énormément étoffé. On s’attend à des recrues de classe mondiale. Mais pour commencer, le club va s’appuyer sur ses hommes forts. Pour éloigner des prétendants, les Magpies vont proposer à Bruno Guimarães un nouveau contrat impossible à refuser. D’après The Sun, l’international brésilien va avoir un nouveau salaire d’environ 928 000€ par mois, alors qu’il est déjà le mieux rémunéré de l’effectif. Au milieu, il sera peut-être bientôt rejoint par la pépite du RB Leipzig, Dominik Szoboszlai. Comme le révèle Sky Germany, le Hongrois est bien dans le viseur de Newcastle tout comme son coéquipier Amadou Haïdara. Il possède une clause libératoire de 70 M€. Selon le Daily Mail, Ferran Torres pourrait faire son retour en Premier League avec le maillot blanc et noir. Le Barça n’est pas contre une vente, mais Aston Villa est aussi sur le coup. Puis non conservé par Chelsea, João Félix a été proposé à Newcastle d’après The Sun. Le Portugais veut rester en Angleterre et l’Atlético de Madrid serait pour un départ en prêt chez les Toons, seulement si le club prend en charge l’intégralité de son salaire. Toujours selon le tabloïd britannique, Newcastle serait sur le point d’obtenir la signature de Gabri Veiga, l’attaquant du Celta de Vigo, qui possède une clause libératoire de 40 M€. Enfin, le club anglais est prêt à concurrencer les gros clubs du pays pour Victor Osimhen. En effet, d’après les informations du Daily Mirror, le buteur de Naples est la cible prioritaire des Magpies, son prix, estimé à 120 M€, ne sera pas un frein. En attendant, selon nos informations, les Anglais ont aussi un œil sur Elye Wahi et Lovro Majer. Pour récupérer quelques liquidités, Newcastle serait prêt à vendre Allan Saint-Maximin d’après le Daily Telegraph. L’ailier français pourrait partir pour 40 M€.

La folle confidence mercato de la sœur de Neymar

On le sait, Neymar et sa sœur, Rafaella Santos, sont très très proches. Et elle a lâché un indice sur son avenir, sur le ton de l’humour. Grande supportrice de Botafogo, elle était présente au stade Nilton-Santos pour voir un match opposant son équipe à l’Athletico Paranaense. À des médias brésiliens, elle a déclaré : «je peux essayer de recruter Neymar pour Botafogo. Je peux essayer très fort, ce serait un énorme bonheur pour moi et pour tous les fans de Botafogo. Je peux essayer d’avoir une conversation calme avec lui». À voir s’il se laisse convaincre, lui qui a toujours présenté son souhait de revenir au pays, mais à Santos. Récemment, nous vous révélions que Manchester United pourrait en profiter et avait d’ailleurs les faveurs du joueur.

À lire

PSG : la folle confidence mercato de la soeur de Neymar

Les officiels du jour

Nommé à la tête de Leeds il y a un mois pour succéder à l’Espagnol Javi Gracia, Sam Allardyce a quitté son poste d’entraîneur. Le coach anglais n’a pas permis au club du Yorkshire d’éviter la relégation en Championship. L’Inter Miami, propriété de David Beckham, a annoncé le renvoi de son entraîneur Phil Neville avec effet immédiat. La légende de Manchester United, nommée en janvier 2021 à la tête de la franchise de MLS, aura dirigé 90 matches. La dernière place de l’Inter Miami de la Conférence Est aura eu raison de lui. Et Nottingham Forest a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat de son défenseur ivoirien Serge Aurier. Initialement lié au club jusqu’à cet été, l’ancien joueur du PSG a rempilé pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Ce qui ne sera pas le cas pour d’autres stars de l’effectif. Jesse Lingard et André Ayew arrivés respectivement l’été et l’hiver dernier chez les Garibaldis. Le club anglais a également officialisé les départs de Cafú, Jack Colback, Billy Fewster, Alex Gibson-Hammond, Ryan Hammond, Nicky Hogarth, Adnan Kanurić, Lewis Salmon, Jordan Smith et de Lyle Taylor. Une vague de mouvements qui fait notamment écho au recrutement massif opéré l’été dernier par le club avec l’arrivée de 21 joueurs. Enfin, toutes les bonnes choses ont une fin et l’infatigable Ellyes Skhiri a décidé de ne pas prolonger avec Cologne après avoir passé 4 ans au club. Une aubaine sans aucun doute pour celui qui va réussir à récupérer le talentueux milieu de terrain de 28 ans pour 0 €. Pour rappel, l’OL s’est souvent intéressé à lui ces derniers mois.