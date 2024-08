Real Madrid : Luca Zidane encense Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (25 ans) est officiellement un joueur du Real Madrid. Mais le Français aurait pu poser ses valises dans la capitale espagnole bien avant. En effet, il avait fait un essai d’une semaine au sein de la Casa Blanca lorsqu’il avait 13 ans. D’ailleurs, il jouait au sein d’une équipe où figurait notamment un certain Luca Zidane. Le fils de Zizou, qui parle français, l’a aidé à s’intégrer. Mais finalement, KM9 n’a pas signé à Madrid à ce moment-là.

La suite après cette publicité

Interrogé par DAZN, Luca Zidane, visiblement impressionné, est revenu sur cet épisode. «Dans l’équipe de jeunes de Madrid, il y a de très bons joueurs, mais il avait l’air différent. Il avait ce pouvoir et était techniquement très bon. On pouvait dire qu’il avait quelque chose en plus (…) Il n’est pas resté pour des raisons non sportives.» Quelques années plus tard, l’ancien du PSG a finalement rejoint les Merengues.