L’Olympico OL-OM vous rapporte gros !

L’OM est décidément sur tous les fronts en 2024. Animateur du mercato hivernal, avec des arrivées et des départs, il enchaîne les rencontres décisives en Ligue 1. Après Monaco le week-end dernier, les Phocéens se déplacent sur la pelouse de l’OL pour un Olympico toujours bouillant. Malheur au perdant !

L’OL est en effet toujours malade, la défaite à domicile face à Rennes l’a douloureusement rappelé. Et pour la bande à Pierre Sage, qui pourra compter sur Nemanja Matic à défaut d’Orel Mangala pas qualifié pour la rencontre, il va falloir faire oublier ce revers avec la réception de son meilleur ennemi, l’OM, qui a miraculeusement récupéré ses atouts partis à la CAN (Ounahi, Harit, Ndiaye, Sarr) grâce aux éliminations précoces du Maroc et du Sénégal. Un OM renforcé par ces retours et par le mercato, un OL qui doit se relancer pour ne pas retomber dans la sinistrose, les enjeux sont majeurs. Pour profiter de cet OL-OM et apprécier encore plus ce week-end, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 90€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 90€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Victoire de l’OM, cote à 2,45

Regardons les faits, seulement les faits : l’OM est 7e de Ligue 1 et n’y a plus perdu depuis le 12 novembre dernier. L’OL est 16e et a perdu ses deux dernières rencontres. La dynamique est donc en faveur de l’OM, qui est en plus boosté par le retour inattendu de certains cadres partis à la CAN, et déjà de retour. Il y a aussi le mercato hivernal qui est passé par là, avec les arrivées, entre autres, de Merlin et Moumbagna. L’OL aussi s’est renforcé, mais sera-ce suffisant pour inverser, en si peu de temps, la tendance actuelle ?

But de Alexandre Lacazette, cote à 2,55

Si l’OL qui vient d’encaisser 6 buts lors de ses deux derniers matches de L1 risque encore d’avoir bien du mal à garder ses buts invaincus, Pierre Sage pourra néanmoins compter sur son artificier Alexandre Lacazette. Le général retrouve des couleurs depuis l’arrivée du technicien français sur le banc de touche, surtout au Groupama Stadium. Sur les 3 derniers matches joués par l’OL à domicile, l’ancien international tricolore a marqué 5 fois. L’Olympico ne devrait pas déroger à la règle.

l’OL l’emporte 1-2, cote à 8,30

Entre deux équipes qui prennent beaucoup de buts et qui ont du mal à régler la mire défensivement, le spectacle devrait être au rendez-vous. Mais entre une équipe marseillaise qui va récupérer ses cadres de la CAN et offrir un nouveau schéma tactique en 4-3-3 bien plus propice à faire briller ses joueurs et une formation lyonnaise en plein doute et qui va devoir faire sans Orel Mangala non qualifié et surtout sans Saïd Benrahma dont le transfert à capoter, l’affaire s’annonce rude, d’autant qu’aucun renfort défensif n’est arrivé à Lyon cet hiver. Dans ce cas précis, tout porte à croire que l’OM devrait s’imposer au Groupama Stadium. Et pourquoi pas une victoire 1-2 ?

