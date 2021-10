Qualif. CDM 2022 : le Maroc intraitable contre la Guinée-Bissau, le Sénégal régale face à la Namibie

Les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 se poursuivaient ce samedi à 21 heures avec deux affiches comptant pour la zone Afrique. Trois jours après avoir infligé une manita à la Guinée-Bissau du côté de Rabat, le Maroc (1e, 6 pts) retrouvait les Djurtus (2e, 4 pts) au stade Mohamed V de Casablanca, pour tenter d'enchaîner un troisième succès consécutif. L'occasion pour les hommes de Vahid Halilhodžić de prendre le large dans ce groupe I. Et le début de rencontre allait confirmer la domination marocaine aperçue mercredi dernier. Sur un coup franc frappé par Louza, El Kaabi profitait de la déviation de la tête de Mmaee pour ouvrir le score (1-0, 10e). Quelques instants plus tard, à la réception d'un centre de Louza, El Kaabi remisait intelligemment pour Barkok... Le joueur de Francfort terminait du pied droit et laissait le portier bissau-guinéen impuissant (2-0, 20e). Peu inquiété dans cette rencontre, le Maroc aggravait même le score grâce à El Kaabi qui s'offrait un doublé (3-0, 70e). Avec cette victoire (3-0), les Lions de l'Atlas comptent désormais cinq longueurs d'avance sur leur adversaire du soir avant de se déplacer sur la pelouse de la Guinée, le 12 octobre prochain.

Dans l'autre rencontre, le Sénégal, leader du groupe G (1er, 6 pts), affrontait la Namibie (2e, 4 pts). Emmenés par Sadio Mané, les Lions avaient pour ambition de s’imposer dans ce troisième match pour prendre le large en battant leurs adversaires du jour. À noter que les deux équipes restaient, jusqu'à l'heure, invaincues dans ces éliminatoires. Au stade Lat Dior de Thiès, le Sénégal entamait parfaitement cette rencontre grâce à l'ouverture du score du milieu parisien Idrissa Gueye (1-0, 10e). Devant leur public, les hommes d'Aliou Cissé parvenaient même à faire le break, quelques minutes avant la pause, par l'intermédiaire de Famara Diedhiou (2-0, 38e). Au retour des vestiaires, l'inévitable Sadio Mané participait, à son tour, au festival offensif des siens (3-0, 55e). Si Kamatuka (3-1, 76e) réduisait le score, Baldé parachevait le succès des siens (4-1, 84e) en fin de rencontre. Grâce à cette large victoire (4-1), le Sénégal prend cinq longueurs d'avance sur leur adversaire du soir. Deux sélections qui se retrouveront le 12 octobre prochain, en Namibie, à l'occasion de la quatrième journée de ces éliminatoires.

Le classement des éliminatoires de la zone Afrique