Manchester City : Pep Guardiola met un sacré coup de pression de Jack Grealish

Il a mis un certain temps à digérer son transfert à 117 M€ à Manchester City en 2021, avant de réussir à s’adapter au système Guardiola. Mais depuis le sacre européen des Cityzens acquis la saison dernière, Jack Grealish (28 ans) traverse une période difficile. Entre ses fêtes (trop) arrosées, des blessures récurrentes, la nouvelle concurrence du Belge Jérémy Doku et quelques problèmes extrasportifs (il va être jugé pour excès de vitesse), l’international anglais (35 sélections, 2 buts) n’est pas au mieux.

Un état de forme désastreux qui l’empêche aujourd’hui d’être un titulaire indiscutable au sein de l’équipe entraînée par Pep Guardiola. En Premier League, Grealish ne compte, par exemple, que sept titularisations cette saison. Ça fait peu. À quelques mois de l’Euro 2024, l’ancien pensionnaire d’Aston Villa joue donc très gros. Et ne comptez pas sur Guardiola pour lui offrir du temps de jeu uniquement pour l’aider à remonter la pente. Dans des propos relayés par la BBC, le coach espagnol a été très clair à ce sujet.

Grealish doit se réveiller

« C’est le même joueur, il a le même manager et notre façon de jouer n’a pas changé. C’est juste la façon dont il s’est comporté. C’est là toute la différence. J’ai dit dès le premier jour que nous avions besoin de lui. Il a une qualité spéciale pour notre équipe. Mais tout dépend de lui. J’espère qu’il va réussir ses trois derniers mois. Je ne peux pas donner aux joueurs trois ou quatre matches pour qu’ils trouvent leur rythme. Ils doivent trouver le rythme pour jouer 20 minutes ou 90 minutes », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Au plus haut niveau, l’équipe n’attend pas que vous soyez en forme. On ne peut pas donner trois ou quatre matches à quelqu’un pour qu’il soit en forme. Qu’en est-il des dix joueurs qui ne jouent pas ? Méritent-ils de ne pas jouer ? Il faut voir les séances d’entraînement et tous les petits détails. Les joueurs n’ont pas à me convaincre. Ils doivent se convaincre eux-mêmes qu’ils méritent de jouer. » Sorti sur blessure lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Copenhague, Jack Grealish a été déclaré apte à jouer ce soir en FA Cup, face à Luton. Guardiola lui fera-t-il confiance pour autant ?