PSG : Marquinhos et Neymar ne seront pas à l’entraînement ce lundi

Christophe Galtier avait parlé de dix jours de repos pour les joueurs à compter de leur élimination de la Coupe du monde. La réalité semble bien différente. Comme l'indique Le Parisien, le club de la capitale et son staff étudient au cas par cas et ne souhaitent pas précipiter les choses. Si les Espagnols Pablo Sarabia et Carlos Soler, sortis en 8e de finale face au Maroc le 6 décembre, devraient bientôt retrouver le reste du groupe, ce n'est pas le cas de Neymar et Marquinhos, éliminés face à la Croatie.

Les deux Brésiliens ne seront pas attendus au camp des Loges ce lundi. Le média précise que l'état de la cheville droite du numéro 10 parisien est particulièrement surveillé. Enfin, Lionel Messi et Kylian Mbappé, finalistes de la compétition, sont eux d'ores et déjà forfaits pour la réception de Strasbourg et pourraient également manquer le déplacement à Lens le 1er janvier. Situation semblable pour Achraf Hakimi, éliminé par les Bleus dans le dernier carré.