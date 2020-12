Comment Manchester City prépare l'avenir

Gouverner, c'est prévoir. Manchester City l'a bien compris. Non content d'avoir créé le City Football Group, avec de nombreuses écuries acquises à travers le globe, les Skyblues ratissent également le marché à la recherche de la perle rare. Et visiblement, les Mancuniens sont tombés sur ce qu'ils cherchaient. Il y a quelques jours, on apprenait en Argentine que Dario Sarmiento (17 ans) allait s'engager avec les Citizens.

Le prometteur milieu offensif d'Estudiantes La Plata devrait, sauf rebondissement, rejoindre l'Etihad Stadium l'été prochain, une fois qu'il aura soufflé ses 18 bougies, dans le cadre d'un transfert qui pourrait s'élever, nombreux bonus inclus dans le temps, à près de 20 M€. Mais l'Albiceleste ne sera pas le seul Sud-Américain à rejoindre le club de Pep Guardiola. Le média belge Het Belang van Limburg assure ainsi que City a déjà mis la main sur le meneur de jeu brésilien du Grêmio Porto Alegre Diego Rosa (18 ans).

City recrute à tour de bras

Le jeune champion du monde U17 en 2019 a déjà paraphé un contrat courant jusqu'en juin 2025 avec l'écurie anglaise. Bonus inclus dans le temps, cette opération pourrait s'élever à 24 M€ environ. Pour démarrer son aventure en Europe, Rosa passera par la case prêt. Il devrait dans les prochaines heures signer pour 18 mois à Lommel, actuel 5e de Ligue 2 en Belgique, propriété du City Football Group. Il se murmurait au Brésil que City également avait des vues sur l'attaquant de Flamengo Lincoln (19 ans), un temps annoncé à Nantes cet été, et, désormais, cité du côté de Pafos à Chypre ou du Dynamo Kiev en Ukraine.

Les nouveaux venus d'une politique déjà établie depuis longtemps par Txiki Begiristain, directeur sportif, et ses équipes. Plusieurs jeunes talents sous contrat à City sont en effet prêtés un peu partout en Europe, de Yan Couto (Girona) à Ryotaro Meshino (Rio Ave), en passant par Lukas Nmecha (Anderlecht), Ivan Ilic (Hellas), Slobodan Tedic (Zwolle) ou encore Issa Kaboré (Malines), dans le radar de l'OM. L'avenir dira s'ils auront leur place sous les ordres de Pep Guardiola un jour ou si, à défaut, ils rapporteront de précieux deniers à la revente.