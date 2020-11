L'OM travaille sur une nouvelle piste pour le poste de latéral droit

Une quatrième place en Ligue 1 avec un match en retard mais une dernière place et un zéro pointé en Ligue des Champions. Le début de saison de l'Olympique de Marseille est mitigé, le club phocéen arrivant à gagner en championnat tout en étant dépassé en C1. Les matches s'enchaînent et le rythme est peut-être trop élevé, André Villas-Boas ne bénéficiant pas d'un effectif XXL. Malgré les recrutements de Yuto Nagatomo, Leonardo Balerdi, Michaël Cuisance et Luis Henrique, le club phocéen a encore des manques, surtout en défense.

Car si un concurrent a été apporté à Jordan Amavi dans le couloir gauche, Hiroki Sakai se retrouve désormais tout seul de l'autre côté, suite au départ de Bouna Sarr au Bayern Munich. En toute fin de mercato estival, l'OM était proche de recruter Joakim Maehle mais le transfert a capoté. Résultat, le Japonais enchaîné les matches, lui qui a seulement raté le dernier déplacement à Strasbourg à cause d'une suspension. Mais en coulisses, les dirigeants olympiens semblent toujours actifs sur le fameux dossier du latéral droit.

Issa Kaboré, international à 19 ans

D'après les informations de Téléfoot La Chaîne dévoilées ce vendredi, le directeur du football de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria a désormais un œil sur le jeune Issa Kaboré, actuellement prêté au KV Mechelen, en Belgique, par Manchester City. Recruté cet été par les Citizens, le latéral de 19 ans est parti gratter du temps de jeu en Jupiler Pro Lague, avec déjà 10 apparitions cette saison. International burkinabé (6 capes), le principal concerné est actuellement en sélection, lui qui a délivré une passe décisive jeudi soir face au Malawi (3-1).

Un profil intéressant étudié par les dirigeants phocéens. Mais si jamais le club français venait à passer à l'action lors du marché des transferts hivernal, il faudra convaincre Manchester City. Toujours selon Téléfoot, la formation anglaise pourrait lâcher son joueur contre un chèque d'environ 5 millions d'euros, hors bonus. Les calculs vont peut-être débuter dans les couloirs de l'Orange Vélodrome.