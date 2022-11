Arsenal, Monaco et l'Ajax à la lutte pour Danilo

Les Brésiliens de Palmeiras ont la cote. La pépite Endrick (16 ans) est évidemment le joueur attirant tous les regards au Brésil, alors que le jeune Estevão Willian (15 ans), surnommé "Messinho" au pays, figure déjà sur les petits papiers des plus grandes écuries du Vieux Continent. La preuve, le PSG a tenté de convaincre le club auriverde pour ces deux hommes avec une offre de 80 M€. Mais un autre joueur de Palmeiras, en la personne de Danilo dos Santos de Oliveira (21 ans), fait parler de lui en Europe, et ce depuis un petit bout de temps.

D'après ESPN, Arsenal, l'Ajax et l'AS Monaco se sont positionnés pour le jeune milieu de terrain brésilien, le club français ayant manifesté l'intérêt le plus prononcé sur ce dossier. Le média précise que Palmeiras serait désormais enclin à accepter une offre avoisinant les 24 millions d'euros pour son numéro 28, sous contrat jusqu'en juin 2026. Les Gunners étaient déjà intéressés l'été dernier, mais les Verdão ne voulaient pas le vendre pour des raisons sportives (ils ont depuis été champions du Brésil pour la 11ème fois de leur histoire). À noter que Palmeiras possède 80% des droits de Danilo, son club formateur, Cajazeiras, détenant les 20% restants.