Mercato : le PSG prépare un coup double à 80 M€ !

Depuis plusieurs jours, tous les regards sont braqués sur le Qatar. La Coupe du Monde cristallise l'attention mais aussi les critiques. Cela a d'ailleurs fortement agacé Nasser Al-Khelaïfi, qui a poussé un coup de gueule hier pour défendre le pays organisateur. Le président du Paris Saint-Germain a également fait une grande annonce puisqu'il a expliqué lors de son interview à Talksport qu'il était ouvert à une vente des parts du club de la capitale. Une petite bombe qui a fait réagir la planète football.

Le PSG est passé en mode mercato

Au coeur de l'actualité malgré le Mondial, le PSG profite aussi de cette période pour avancer ses pions en ce qui concerne le mercato. Ce n'est pas un secret, les pensionnaires du Parc des Princes veulent recruter un défenseur central cet hiver. Les dirigeants préparent également l'avenir en se positionnant sur des dossiers importants. Le PSG souhaite notamment mettre la main sur le très courtisé Youssoufa Moukoko (18 ans), propriété du Borussia Dortmund et courtisé notamment par le Real Madrid. Les Merengues qui menacent également Paris en ce qui concerne Endrick (16 ans).

Comme Chelsea, les Madrilènes veulent recruter le crack de Palmeiras. Ce dernier doit venir visiter les installations du Real Madrid et prendre position pour son avenir. Les champions d'Espagne passeront à l'offensive une fois qu'ils auront la réponse du joueur, que Palmeiras ne veut pas lâcher sa pépite pour moins de 60 millions d'euros. Il s'agit du montant de sa clause libératoire. Et si Florentino Pérez a déjà indiqué qu'il ne payera pas ce prix-là, le PSG, de son côté, a fait savoir que cela ne serait pas forcément un problème.

Une offre XXL pour deux talents made in Palmeiras

Prêt à tout pour Endrick, le PSG a un plan pour convaincre Palmeiras. En effet, Paris veut recruter un autre joueur en plus du diamant auriverde. Le club français est ainsi intéressé par le milieu offensif Estevão Willian (15 ans), surnommé "Messinho". Dans le viseur de plusieurs clubs européens, ce dernier a un profil qui plaît beaucoup dans la capitale. Ainsi, Globo Esporte révèle que le PSG a proposé 80 millions d'euros pour le duo de Palmeiras. Il s'agirait d'une part fixe de 50 millions à laquelle il faudra ajouter 30 millions d'euros de bonus.

À Palmeiras, où on veut avancer main dans la main avec le clan Endrick en cas de vente, on négocie avec le PSG. Mais on veut surtout gagner le maximum d'argent avec les deux pépites brésiliennes. Si seul le PSG a entamé des négociations, Palmeiras attend de voir ce que comptent faire le Real Madrid, Chelsea et les autres cadors européens. En attendant, le club français, qui a récemment envoyé Luis Campos discuté sur place, a de l'avance. La course aux cracks brésiliens est plus que jamais lancée !