Ligue des Champions : la revanche espérée des attaquants du PSG

Pluie de stars ce mardi soir au Parc des Princes à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Après avoir été accroché - et même chahuté - à Bruges il y a deux semaines (1-1), le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City, son bourreau de la saison dernière. Pour rappel, alors qu’il visait une deuxième finale consécutive, le PSG avait été battu chez lui 2-1 et s’était incliné 2-0 à l’Etihad Stadium.

Une double confrontation durant laquelle les stars offensives parisiennes n’avaient pas vraiment brillé. À commencer par Kylian Mbappé. Atout numéro un du club de la capitale dans le sprint final de la saison dernière, le Bondynois avait enchaîné les matches. Héros face au Bayern Munich en Bavière (doublé) et décisif contre Strasbourg, Saint-Étienne (doublé) et Metz (doublé), Mbappé avait fini par aborder le choc face à City diminué.

Touché au mollet, il avait été très discret à l’aller, incapable d’utiliser sa capacité de percussion. Muselé par Kyle Walker et Ruben Dias, l’international tricolore avait ensuite été contraint de déclarer forfait pour le match retour. De son côté, Neymar avait fortement déçu. Incapable de créer le danger, il s’était montré impuissant, privilégiant la solution individuelle, quitte à aller s’empaler quasiment tout le temps dans la défense adverse. Quant à Mauro Icardi, n’en parlons même pas. L’Argentin avait joué seulement le match retour, mais il avait été complètement fantomatique. Seul Angel Di Maria avait montré des choses intéressantes, surtout à l’aller. Mais Fideo, exclu au retour, purgera son deuxième match de suspension.

Mbappé veut oublier le rendez-vous raté de la saison dernière, mais…

Ce mardi soir, l’attaque parisienne sera donc attendue au tournant. Car depuis cet été, elle est plus que jamais encensée par les observateurs. L’arrivée de Lionel Messi y est bien sûr pour beaucoup et tout le monde veut voir le trio Messi-Neymar-Mbappé faire des étincelles. Sauf que si le décor est planté, tout ne se passe pas comme sur des roulettes. Et ce ne sont pas les mots flatteurs de Pep Guardiola qui ont tout effacé. « Je ne sais pas comment les arrêter. Il faut bien défendre sans ballon et les laisser courir quand on a le ballon. Ce sont des joueurs exceptionnels, tout le monde le sait, ils sont tous tellement bons. »

Messi sera certes présent, mais La Pulga revient de blessure et ne s’est toujours pas adaptée correctement à sa nouvelle équipe. Quant à Mbappé, il a cartonné jusqu’au retour de l’Argentin et de Neymar avant de connaître une panne sèche. Muet depuis quatre rencontres, le champion du monde 2018 voudra sûrement montrer qu’il peut être décisif face aux hommes de Pep Guardiola. Mais pour le moment, sa relation avec Neymar fait jaser et son association avec les deux Sud-Américains est loin d’être parfaite. Enfin, Neymar a retrouvé des couleurs depuis son retour de vacances, mais avec lui, c’est toujours la même chanson. Capable de sortir le PSG du bourbier (comme face à Manchester United), l’Auriverde est aussi parfois coupable d’individualisme. Tout ce petit monde saura-t-il s’accorder face à City ?

