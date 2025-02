Les nouvelles dates du mercato en France sont connues !

C’est une période qui tient en haleine tous les fans de football : le mercato estival. Les clubs se montrent actifs et essayent de s’activer pour se renforcer et ainsi préparer leur saison. Ce jeudi, la LFP a dévoilé les dates du mercato d’été 2025. Et il y aura quelques changements cette année. «Réuni le 27 février, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel décidé de démarrer le prochain mercato estival le 1er juin 2025», explique d’abord la LFP avant de se justifier.

«Cette ouverture précoce par rapport aux saisons précédentes intervient après la décision de la FIFA d’organiser la Coupe du Monde des Clubs du 14 juin au 13 juillet 2025, et de permettre à chaque association d’un club participant à cette compétition de mettre en place une période de mercato supplémentaire allant du 1er au 10 juin 2025». Reste à savoir quand ce mercato va se clôturer désormais puisque les ligues n’ont pas encore trouvé d’accord. «Des discussions sont actuellement en cours avec les autres ligues européennes pour déterminer le jour de clôture du mercato estival, ainsi que la période du mercato d’hiver», explique aussi la LFP.