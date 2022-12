Le FC Versailles se sépare de Jean-Luc Arribart

«Le FC Versailles tient à vous informer d’un changement au sein de son organisation. Jean-Luc Arribart n’occupe désormais plus le poste de directeur général. Nous remercions Jean-Luc Arribart pour son investissement et son engagement total qui se sont notamment traduits par d’excellents résultats sportifs. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de réussite dans ses futurs projets,» a publié le club yvelinois. Après 16 journées, le promu Versailles pointe à la 2e place du championnat de National 1, un point derrière le leader, Concarneau.

Consultant sur Canal +, l’ancien joueur de Rennes et Nancy avait été nommé en novembre 2021. Il n’avait pas caché ses ambitions dans les colonnes de Foot Mercato. Beaucoup de changement à Versailles, où après l’éviction de Youssef Chibhi, le Brésilien Cris est venu prendre les commandes de l’équipe première, le 18 novembre dernier. Il y a quelques jours, Enzo Djebaili a été nommé « conseiller en recrutement et mutations », alors que l’attaquant franco-sénégalais Kapit Djoco a lui quitté le 78 pour s’engager en faveur de Bastia.

