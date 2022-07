OL : Bruno Cheyrou commente l'arrivée de Nicolas Tagliafico

Officialisé par l'Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico arrive dans la peau du latéral gauche tant recherché par les Rhodaniens depuis le début de ce mercato estival. Une arrivée sur laquelle s'est exprimé Bruno Cheyrou, chargé de la cellule de recrutement des Gones, après la victoire des hommes de Peter Bosz face au Feyenoord (2-0) en amical.

« Pour moi, Nicolas a longtemps été infaisable avant de comprendre que ça l'était. On a mis ce qu'on pouvait mettre en oeuvre dans la séduction, dans la présentation du projet, du club, entre autres, et on a fini par y parvenir. Tant mieux. Car c'est un élément qui pouvait nous manquer pour nous donner encore plus d'expérience, de solidité. Il apporte la gnac argentine, il a beaucoup d'engagement, de volonté. Il nous apporte aussi ses qualités de centre, il peut délivrer des passes décisives. Il va nous apporter beaucoup. » a-t-il expliqué ce dimanche.