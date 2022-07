Nicolás Tagliafico débarque à l'OL

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais avance bien pour son mercato. Après avoir renforcé son milieu de terrain en recrutant Johann Lepenant et Corentin Tolisso, la formation rhodanienne a également réussi à convaincre le buteur Alexandre Lacazette de revenir dans son club formateur. Mais l'OL avait encore des besoins pour cet été et l'autre priorité était de trouver un nouveau latéral gauche après avoir perdu Emerson, retourné à Chelsea à l'issue de son prêt.

La direction des Gones pensait d'abord à Tyrell Malacia (22 ans), dont le transfert était pourtant en bonne voie. Mais finalement, l'OL s'est fait doubler par Manchester United, qui l'a arraché au Feyenoord Rotterdam contre 15 millions d'euros + 2 millions d'euros de bonus. Après avoir scruté d'autres profils, Foot Mercato avait révélé que l'OL était revenu à la charge auprès de l'Ajax Amsterdam pour s'offrir Nicolás Taglifico (29 ans).

Nicolás Taglifico, trois ans à l'OL

Et c'est finalement avec l'Argentin que Lyon s'est mis d'accord, comme annoncé via un communiqué ce samedi. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la signature du défenseur international argentin de l’Ajax, Nicolás Tagliafico, pour 3 saisons soit jusqu’au 30 juin 2025. Le montant du transfert s’élève à 4,2 M€ », précise le club rhodanien, coté en bourse et contraint de dévoiler, comme toujours, les dessous de ses opérations sur le marché.

L'international argentin (40 sélections) s'est donc engagé pour trois ans avec le club olympien. Mais l'Olympique Lyonnais n'en a pas fini avec son mercato. Comme l'a annoncé Peter Bosz, un milieu défensif est également recherché. « On a des joueurs dans l'effectif pour jouer à deux 6. Mais pour jouer avec un seul 6, on n'a que Johann (Lepenant). Donc oui, si on veut continuer à jouer comme cela, il faut absolument un deuxième joueur qui évolue à ce poste-là », a récemment expliqué le Néerlandais. L'été restera chaud à Lyon.