Olympique Lyonnais - AC Ajaccio : les compositions probables

L'heure de la rentrée des classes a sonné en Ligue 1. Ou plutôt, elle sonnera ce soir sur les coups de 21h au Groupama Stadium, où l'OL reçoit l'AC Ajaccio pour inaugurer cette Ligue 1 version 2022/2023. Les Gones ont d'ailleurs une revanche à prendre sur eux-mêmes après le mauvais exercice précédent. Ils comptent sur leurs recrues et le retour des anciens pour redresser tout ça et entamer ce nouveau championnat du bon pied. La réception du promu corse semble être l'opportunité idoine pour démarrer avec une victoire.

Début de saison et préparation encore à peaufiner obligent, ce n'est pas l'équipe type qui va débuter. Il y a quelques absents, notamment chez les locaux. Lopes sera titulaire sans surprise dans le but et la défense a des allures de celle qu'on l'on verra la plupart du temps cette saison. Malo Gusto évoluera à droite, Nicolás Tagliafico à gauche et la charnière centrale devrait être composée de Thiago Mendes et de Castello Lukeba. C'est au milieu qu'il risque d'y avoir du changement sur le court terme.

Tolisso sur le banc pour débuter ?

Déjà parce que Corentin Tolisso est annoncé remplaçant, lui qui revient de blessure. Il entrera probablement en jeu s’il est au point. Peter Bosz devrait donc partir avec un trio conduit par le jeune Lepenant en pointe basse, aidé un peu plus haut par deux profils techniques : Paqueta et Aouar. Aux supporters d'en profiter car il n'est pas certain qu'on les revoit associés sous le maillot de l'OL. Enfin devant, Lacazette sera titulaire, épaulé par Tetê et Toko Ekambi.

Meilleure défense de Ligue 2 l'an dernier, l'AC Ajaccio est prévenu. Dans son 4-4-2, Olivier Pantaloni comptera sur le très régulier Benjamin Leroy dans les buts. La défense devrait ressembler à cela avec de droite à gauche : Alphonse, Gonzalez, Vidal et Diallo. Dans l'entrejeu, l'expérimenté Mangani fera la doublette avec Marchetti dans l'axe. Spadanuda à droite et Cimignani de l'autre côté seront chargés d'animer les flancs. Enfin devant, Moussiti-Oko et Hamouma devraient être alignés d'entrée de jeu, laissant Courtet sur le banc.