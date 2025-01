Mercato : ça s’agite dans tous les sens à Rennes !

Mais où va s’arrêter la dégringolade du Stade Rennais ? Depuis l’été dernier, le club breton n’en finit plus tomber malgré le départ de Julien Stephan par Jorge Sampaoli, les premiers ajustements de Massara sur le mercato avec les arrivées conjuguées de Brice Samba et de Seko Fofana cet hiver. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de piquer au vif son coach après le nouveau match perdu par les Bretons à Monaco. Si Sampaoli est fragilisé, ce n’est pour l’instant pas le cas de Frederic Massara qui continue d’œuvrer en coulisse pour tenter de stopper l’hémorragie, quitte à sacrifier bon nombre de ses recrues estivales pour se sortir d’une position de barragiste indigne du standing et surtout des moyens du club breton.

Jota va signer au Celtic Glasgow, Gronbaek est parti quant à lui à Southampton, tandis que d’autres recrues estivales sont poussées vers la sortie telles que Glen Kamara et Leo Østigård dont les performances depuis son arrivée sur les bords de la Vilaine posent question. Selon nos informations, Rennes lui cherche une porte de sortie d’ici le 3 février. Quant au jeune défenseur sénégalais arrivée l’été dernier en provenance du Barça Mikayil Faye, il est sur les tablettes du Bayer Leverkusen mais fait l’objet d’une approche concrète du Fenerbahce. Selon nos indiscrétions, il est d’ailleurs prêt à rejoindre la formation de José Mourinho.

Vers une fin de mercato explosive au Stade Rennais !

Quant à Amine Gouiri, le Stade Rennais, qui le remplacera en cas de départ, ne veut pas forcément le voir partir cet hiver malgré quelques contacts avec l’OM qui a proposé d’intégrer des joueurs, dont Ismaël Koné, plus vraiment en odeur de sainteté sur la Canebière. Mais le profil de l’international canadien ne colle pas vraiment aux besoins de Rennes qui veut clairement une sentinelle. À ce poste-là, Massara prospecte et dispose de plusieurs pistes solides. Si Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) et Erick Pulgar (Flamengo) ont pris du plomb dans l’aile, celle menant à Batista Mendy est en Stand by.

Sur les ailes, le positionnement de Seko Fofana laisse indiquer clairement que Jorge Sampaoli manque de solutions crédibles. Selon nos informations, là aussi les Rouge et Noir prospectent. Cyril Ngonge, l’ailier droit du Napoli et Mousa Al-Tamari, le milieu offensif jordanien de Montpellier sont des noms qui reviennent en coulisse au sein du club breton. Mais hormis l’arrivée du japonais Kyogo Furuhashi qui va signer à Rennes dans le cadre d’un échange avec Jota (Rennes va débourser 10 M€ pour le recruter tandis que le Celtic va mettre 8 M€ sur la table pour l’attaquant portugais), rien de bien concret à l’horizon malgré le possible retour de prêt du prometteur défenseur central Jérémy Jacquet, pur talent du centre de formation rennais et auteur d’une demi-saison convaincante à Clermont en Ligue 2. Qu’on se le dise, les prochains jours s’annoncent dantesques à Rennes aussi bien dans le sens des arrivées que des départs…