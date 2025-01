Seko Fofana explique pourquoi c’est la crise totale à Rennes !

Quatrième défaite de rang pour le Stade Rennais ce samedi, avec ce revers 3-2 sur la pelouse de l’AS Monaco. En attendant le reste des matchs de cette 19e journée de championnat, l’écurie bretonne pointe à une triste quinzième place, et pourrait même se retrouver barragiste dans le cas où le FC Nantes parvient à obtenir, ne serait-ce qu’un point, face à l’OL cet après-midi (17h15). Clairement, la nomination de Jorge Sampaoli n’a rien changé pour les Rennais, et deux mois et demi après l’arrivée du coach argentin sur le banc de touche du Roazhon Park, la situation est encore pire qu’avec Julien Stéphan.

Le Stade Rennais tournait d’ailleurs à 1,1 points pris par match de moyenne sous les ordres du coach français, qui a dirigé 10 rencontres de Ligue 1 cette saison. Avec l’Argentin, à la tête de Rennes pour 8 matchs, la moyenne de points a chuté à 0,8 points glanés par rencontre. Le club breton a déjà perdu 12 fois cette saison en championnat. Sur ces 8 dernières saisons - hors celle du covid - le club breton a à chaque fois terminé avec 12 défaites. Autant dire que sauf miracle et série d’invincibilité folle, les 12 défaites seront bien dépassées lors de cet exercice 2024/2025. À l’extérieur, le bilan est catastrophique, avec un seul point pris en neuf rencontres jouées loin de Rennes, soit un nul et huit défaites. Des stats qui font des Rouge-et-Noir la pire équipe de Ligue 1 en déplacement.

Seko Fofana se lâche

Et en interne, ça semble aussi chauffer. Après la rencontre, Seko Fofana a pris la parole et a notamment tenu des propos assez durs sur les choix de son coach Jorge Sampaoli. « C’est sûr que si j’avais été coach, il y a certains choix qui auraient peut-être été différents. Mais le coach a des idées et fait aussi avec les joueurs qu’il a. On a essayé des choses cette semaine, certaines ont marché, d’autres moins. Quand on entame le match, on a confiance, on fait en sorte que les choses se passent bien. On suit les consignes du coach. Tout n’est pas parfait non plus, mais il faut s’appuyer sur nos qualités parce qu’à trop vouloir s’adapter à certaines situations, malheureusement on le paie cash. La meilleure défense, c’est l’attaque. Il faut qu’on joue sur nos points forts sans attendre qu’on prenne des buts pour faire les choses normalement », a expliqué le milieu de terrain ivoirien, arrivé à Rennes cet hiver.

De son côté, le tacticien argentin se veut plutôt confiant et rassurant sur sa capacité à sortir Rennes de la crise. « On se sent toujours menacé, mais je sens également que j’ai la capacité de faire quelque chose pour ce club, pour le sortir d’une situation difficile », a-t-il déclaré à Monaco. La solution passera-t-elle par le mercato ? Les Bretons s’apprêtent notamment à accueillir l’attaquant international japonais du Celtic Kyogo Furuhashi. Sera-t-il suffisant pour relancer une machine très oxydée ? On le saura bientôt…