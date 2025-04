Real Madrid : Ferland Mendy forfait pour la Coupe du monde des Clubs

C’est une véritable hécatombe de blessure que subit le Real Madrid. En plus des longues absences d’Eder Militao et de Dani Carvajal, le Real Madrid va devoir faire sans Antonio Rüdiger. Le défenseur central souffre d’une gêne aux deux genoux en raison d’une arthrose prématurée, sera absent pendant six à huit semaines, ce qui signifie qu’il manquera le reste de la saison. Tout comme Ferland Mendy, qui devrait également manquer plusieurs mois de compétition.

La suite après cette publicité

Selon la Cope, le latéral gauche est victime d’une rupture du tendon du quadriceps droit et sera absent pendant deux mois et demi. Il manquera aussi toute la fin de saison, ainsi que la Coupe du monde des Clubs cet été. Un coup dur pour l’international français de 29 ans, lui qui venait de revenir d’une blessure aux ischios.