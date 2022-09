Mercato : Rennes songe à recruter un joker

La victoire 5-0 face à Auxerre hier après-midi n'a malheureusement pas empêché une blessure à priori sérieuse. Baptiste Santamaria (27 ans) a, en effet, été contraint de laisser ses coéquipiers à dix dès la 10e minute suite à un duel avec la recrue auxerroise, Rayan Raveleson, arrivée des LA Galaxy. Le milieu de terrain rennais, touché à la cheville, a dû être évacué par la civière.

La suite après cette publicité

Homme fort de Bruno Génésio, il va falloir pallier cette absence. C'est pour cela que le Stade Rennais pense à éventuellement recruter un joker : « On va voir combien de temps Santamaria serait indisponible et éventuellement on ajustera si la blessure est trop longue. Si c’est le cas, on réfléchira à prendre un joker ».