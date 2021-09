PSG-Clermont : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain retrouve le Parc des Princes cet après-midi avec la réception de Clermont. Une rencontre comptant pour la cinquième journée de Ligue 1 qui intervient juste avant l'entrée en lice parisienne en Ligue des champions à Bruges. Pour cette répétition générale, Mauricio Pochettino va devoir composer avec nombreuses absences face à un promu au début de saison éblouissant.

Dans les buts, on devrait ainsi assister aux grands débuts de Gianluigi Donnarumma. Devant le portier italien on devrait retrouver une charnière centrale composée du duo Kehrer-Marquinhos. Sur les côtés, Abdou Diallo occuperait le flanc gauche et Achraf Hakimi le couloir droit de la défense. Dans l'entrejeu, Pochettino va devoir bricoler avec les absences.

Mauricio Pochettino doit bricoler

Ainsi, Danilo, Idrissa Gueye et Ander Herrera pourraient démarrer la rencontre. Plus haut, on retrouverait Georginio Wijnaldum en soutien d'un duo d'attaque inédit composé d'Icardi et Julian Draxler. Le PSG évoluerait donc dans une sorte de 4-3-3. Côté clermontois, Pascal Gastien s'appuierait sur un 4-2-3-1 avec Desmas dans les buts. En défense on retrouverait la paire Hountondji- Ogier en charnière centrale.

Dans les couloirs, Zedadka occuperait le flanc droit et N'Simba le couloir gauche. Au milieu, Gastien et Iglesias se positionneraient devant la défense. Plus haut, on retrouverait Dossou à droite, Allevinah à gauche et Berthomier dans l'axe. Enfin en attaque, Hamel sera chargé de faire oublier l'intenable Bayo absent pour ce déplacement au Parc. Leader du championnat, le PSG n'a pas le droit à l'erreur ce soir devant son public. Mais attention au promu qui ne manque pas d'appétit...

