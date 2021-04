PSG : Mbappé et Kimpembe réagissent à la blessure de Lewandowski

Si le PSG n’est pas au meilleur de sa forme ces dernières semaines, il peut au moins aborder le match de Ligue des Champions face au Bayern un peu plus confiant avec l’absence de Robert Lewandowski. Le buteur polonais aux 42 buts en 34 matches cette saison est une menace en moins pour les Parisiens.

Lors de l’émission Téléfoot, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ont réagi à l’absence de l’attaquant de 32 ans. « J’aurais préféré que Lewandowski soit là. Je suis un compétiteur, j’aime jouer contre les grands joueurs. Mais ça ne change pas grand-chose. Ça reste un grand Bayern » a expliqué le défenseur français, tandis que le natif de Bondy a semblé plutôt content de ne pas voir Lewy face à lui ce mercredi. « On ne va pas faire la fine bouche : Lewandowski est un grand joueur et son absence est une "bonne" nouvelle pour nous, même si je n’aime pas trop me réjouir des blessures des autres. »