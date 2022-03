Atlético de Madrid : Antoine Griezmann lance le choc face à Manchester United

Tenu en échec, à domicile, par Manchester United lors du huitième de finale aller (1-1), l’Atlético de Madrid s'apprête à jouer sa qualification pour les quarts de finale de la compétition, ce mardi à 21 heures dans l'antre d’Old Trafford. Présent en conférence de presse, Antoine Griezmann a ainsi tenu à rappeler toute la confiance actuellement présente dans les rangs des Colchoneros : «ce sera un beau match à jouer. On sait que beaucoup de supporters vont faire le déplacement. Pour nous, c’est un match très important. Nous devons absolument gagner pour nous qualifier. Espérons que ce sera une belle soirée. Nous sommes confiants. Nous jouons bien. Que ce soit les titulaires ou les remplaçants, tout le monde joue très bien. Nous devons continuer ainsi. Je suis sûr que tous les remplaçants seront prêts à apporter ce dont l’équipe aura besoin durant ce match, pour que nous réalisions tous une belle performance».

Dans la foulée, le Mâconnais a tout de même précisé que pour venir à bout des Red Devils, portés par un Cristiano Ronaldo de feu, l'état d'esprit restait la clé principale : «c’est un super stade (Old Trafford, ndlr). Les soirées de Ligue des champions sont toujours spéciales. Nous espérons réussir à gagner là-bas et nous qualifier. Nous avons l’équipe pour le faire. Ce sera un match très difficile, durant lequel il faudra se battre chaque seconde, chaque minute. Je suis certain que nous avons le potentiel pour le faire. Nous serons prêts pour ce match». Réponse ce mardi où Grizou devrait, sans grande surprise, commencer ce choc.

Comme à leur habitude, les Colchoneros donneront tout sur le rectangle vert pour se qualifier pour le tour suivant. C'est aussi le message envoyé par Antoine Griezmann en marge de la rencontre.