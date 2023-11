Nice - Rennes : les compositions sont tombées

L’OGC Nice veut retrouver son trône de leader. Doublé par le PSG et Monaco, le Gym referme la 11e journée de Ligue 1 par la réception de Rennes (un match à suivre en live commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Toujours invaincus cette saison, les Aiglons ont aussi l’occasion d’enfoncer les Rouge et Noir, seulement 11es du championnat.

Farioli procède à deux changements dans son onze de départ, avec les retours de Thuram et de Moffi, préférés à Sanson et Guessand. Rosario reste dans le couloir défensif, Bard prenant le côté gauche. Laborde et Boga épauleront l’avant-centre nigérian. Les Bretons se présentent également en 4-3-3 avec Terrier, titulaire pour la première fois depuis sa grave blessure en janvier dernier, associé à Bourigeaud et Gouiri. Le Fée, Matic et Blas prennent quant à eux place dans l’entrejeu.

Les compositions :

Nice : Bulka - Rosario, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Ndayishimiye, Thuram - Laborde, Moffi, Boga

Rennes : Mandanda - Assignon, Omari, Belocian, Truffert - Le Fée, Matic, Blas - Bourigeaud, Gouiri, Terrier