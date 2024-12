Ces 15 pépites qui peuvent animer le mercato hivernal

Dean Huijsen (Bournemouth)

Déjà intéressant l’an dernier lors de son prêt à l’AS Roma où son aisance technique en faisant un défenseur prometteur, Dean Huijsen continue de grandir. Le défenseur central de 19 ans est parti l’été dernier à Bournemouth en provenance de la Juventus. Un choix plutôt payant puisqu’il a réussi à s’imposer avec facilité et se retrouve parmi les jeunes joueurs les plus sollicités à son poste. Ainsi, il dispose déjà de jolies touches puisque le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont sur les rangs. Acheté par Bournemouth pour 15 millions d’euros hors bonus, il coûtera bien plus aux clubs intéressés même si Bournemouth fera tout pour le conserver.

Ilya Zabarniy (Bournemouth)

Sixième de Premier League, Bournemouth le doit à sa défense de fer composée de Dean Huijsen, mais aussi d’Ilya Zabarniy. L’ancien du Dynamo Kiev qui s’était définitivement imposé l’an dernier continue de monter en puissance cette saison. Disposant d’une belle cote en Premier League et déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain l’an dernier, il revient dans les petits papiers du club francilien. Estimé à 38 millions d’euros, le joueur de 22 ans voit néanmoins son transfert vers la France compliqué puisque Matvey Safonov évolue au PSG et que le conflit russo-ukrainien risque de jouer dans la balance.

Antonio Silva (Benfica)

Grand talent du football portugais au poste de défenseur central, Antonio Silva est tombé en disgrâce cette saison. En difficulté en 2024 et désormais remplaçant depuis l’arrivée de Bruno Lage qui lui préfère Tomas Araujo et Nicolas Otamendi, Antonio Silva est dans le dur. Pour autant, le talent est présent et le joueur de 21 ans conserve une jolie cote. Décimée en défense, la Juventus veut d’ailleurs le recruter et cela pourrait arriver assez vite. « António Silva veut la Juventus et la Juventus veut António Silva. Maintenant, c’est à Benfica de décider. Nous devons être patients et attendre quelques jours. Ce sont des choses qui peuvent changer en cinq minutes pendant le marché des transferts », a déclaré récemment l’agent du joueur, Jorge Mendes.

Rayan Cherki (Olympique Lyonnais)

La saison de l’explosion pour Rayan Cherki. À 21 ans, le milieu offensif livre sa meilleure version avec l’Olympique Lyonnais (5 buts et 7 passes décisives en 18 matches). Plus tranchant et plus consistant lors des matches, le jeune talent rhodanien est considéré comme l’un des fers de lance des Gones. Seule inquiétude, la situation financière de l’Olympique Lyonnais. Rétrogradé administrativement à titre conservatoire en Ligue 2, le club rhodanien a besoin d’argent et devra vendre cet hiver. Des clubs veulent en profiter et pour le moment le nom de Rayan Cherki revient du côté du Paris Saint-Germain et de Liverpool.

Ernest Nuamah (Olympique Lyonnais)

Toujours du côté des Rhodaniens, un autre joueur pourrait être amené à partir cet hiver compte tenu de sa valeur marchande, il s’agit d’Ernest Nuamah. Moins indispensable qu’un Malick Fofana qui ne devrait pas partir avant cet été, l’ailier ghanéen a démontré certaines aptitudes, mais pas assez pour être indiscutable avec les Gones (15 apparitions, 1 but et 1 offrande). Comme l’été dernier où la Premier League lui faisait les yeux doux, le joueur qui a coûté 28,5 millions d’euros aux Rhodaniens est encore dans le viseur de Fulham, Everton et Crystal Palace. Voulant rester pour gagner sa place dans l’équipe en août dernier, Ernest Nuamah pourrait néanmoins faire partie des sacrifiés dans un hiver qui s’annonce agité du côté des Lyonnais.

Simon Adingra (Brighton)

Il y a un peu moins d’un an, Simon Adingra vivait un moment fort dans sa jeune carrière. L’ailier ivoirien de 22 ans venait tout juste de remporter la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire et avait bien fini la saison avec Brighton. Plus en difficulté sur l’exercice actuel (5 buts et 1 offrande en 16 matches), il n’est plus indiscutable pour Fabian Hürzeler qui lui préfère Kaoru Mitoma, Brajan Gruda, Yankuba Minteh ou encore Georginio Rutter. De quoi entrevoir un départ cet hiver ? Rien de concret pour le moment, mais la situation actuelle ne lui convient pas et pourrait jouer sur sa continuité avec les Seagulls.

Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Jeune talent croate qui est même international depuis plus d’un an (9 capes), Martin Baturina brille de mille feux au Dinamo Zagreb (2 buts et 7 passes décisives en 23 matches). Milieu offensif de 21 ans qui s’est notamment illustré contre l’AS Monaco (2-2), il est notamment suivi de près par le Paris Saint-Germain qui serait en négociations avancées pour le signer cet hiver. Estimé à 25 millions d’euros, Martin Baturina avait vu la Fiorentina tenter le coup pour le signer l’été dernier.

Manfred Ugalde (Spartak Moscou)

Meilleur buteur du championnat russe avec 15 buts (3 passes décisives) en 18 matches, Manfred Ugalde a terminé 2024 en boulet de canon avec notamment un quadruplé contre le Lokomotiv Moscou (5-2) et un doublé contre le FK Krasnodar (3-0), deux rivaux dans la course au titre. Disposant d’une clause libératoire de 30 millions d’euros même si son prix sera sûrement situé entre 15 et 20 millions d’euros, l’attaquant costaricien de 22 ans est évoqué du côté de la Premier League et de l’AS Monaco. Rien de bien concret pour le moment, d’autant que son club entend le conserver jusqu’à la fin de la saison.

Charalampos Kostoulas (Olympiakos)

Jeune attaquant grec de 17 ans, Charalampos Kostoulas est le dernier prodige de l’Olympiakos. Révélé l’an dernier en Youth League qu’il a remporté avec le club du Pirée, cet attaquant polyvalent s’impose cette saison tout doucement dans le onze. Placé comme milieu offensif derrière Ayoub El Kaabi l’indiscutable buteur marocain, Charalampos Kostoulas compte déjà 3 buts et 1 offrande en 19 matches avec l’équipe première. De quoi taper dans l’oeil de certains clubs comme Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus, la Fiorentina et le Borussia Mönchengladbach.

Abdukodir Khusanov (Lens)

A l’instar de l’Olympique Lyonnais, un autre club français va dégraisser même si la situation économique est bien moins inquiétante, il s’agit du RC Lens. Souhaitant réorganiser sa façon de fonctionner, le club artésien est proche de céder Brice Samba au Stade Rennais moyennant 15 millions d’euros. Pour Abdukodir Khusanov, le montant risque bien d’être plus important. Le défenseur ouzbek de 20 ans qui avait été débauché contre 100 000 euros au club de deuxième division biélorusse de l’Energetik-BGU Minsk marche sur l’eau cette saison. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, il est dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais aussi de formations de Premier League comme Newcastle et Tottenham. De quoi bien faire monter les enchères.

Jhon Duran (Aston Villa)

Révélation du début de saison du côté de Birmingham, Jhon Duran explose tout avec Aston Villa. Le jeune attaquant colombien de 21 ans qui a été prolongé en octobre par Aston Villa impressionne avec 12 buts en 26 matches avec les Villans. De quoi bien faire monter les enchères pour un joueur arrivé il y a un an contre 16 millions d’euros de Chicago Fire. Désormais, il faudra en débourser bien plus pour s’attacher ses services. Chelsea et le Napoli sont les noms les plus récurrents.

Geovany Quenda (Sporting CP)

Du côté des Lions, il y a évidemment Viktor Gyökeres qui monopolise l’attention, mais dans son sillage une pépite s’est développée avec Geovany Quenda. Ailier remuant de 17 ans, l’international portugais manque encore de statistiques avec 2 buts et 3 offrandes en 27 rencontres, mais son impact reste important. Vif, remuant et provocant, c’est l’une des nouvelles stars du football portugais avec le jeune Rodrigo Mora du FC Porto. Le Paris Saint-Germain est intéressé au même titre que Manchester City, la Juventus ou encore Manchester United où officie Ruben Amorim son ancien coach qui l’a lancé en professionnel. Un montant de 60 millions d’euros est évoqué pour le joueur dont la clause libératoire avoisine les 100 millions d’euros.

Alberto Moleiro (Las Palmas)

Longtemps évoqué du côté du FC Barcelone qui l’a suivi depuis plusieurs années, Alberto Moleiro est toujours à Las Palmas. Deuxième meilleur dribbleur de Liga derrière Lamine Yamal cette saison, le joueur de 20 ans a vu les noms d’Arsenal et d’Al-Hilal en Arabie saoudite revenir vers lui. Deux destinations totalement différentes pour le milieu offensif qui devrait quitter son cocon des Canaries assez vite.

Andrija Maksimovic (Étoile Rouge de Belgrade)

Nouvelle star du football serbe à tout juste 17 ans, le "Messi Serbe", Andrija Maksimovic impressionne son monde. Devenu le maître à jouer de l’Étoile Rouge de Belgrade, il a déjà les plus grands clubs sur ses traces comme le Borussia Dortmund, la Juventus, Manchester City et Liverpool. Valorisé aux alentours de 15 millions d’euros, Andrija Maksimovic compte 6 buts et 6 offrandes en 23 matches cette saison.

Patrick Dorgu (Lecce)

Polyvalent joueur de côté, Patrick Dorgu impressionne avec Lecce. Le joueur danois de 20 ans qui peut jouer de latéral à ailier sur les deux ailes compte déjà 18 apparitions avec la formation italienne cette saison pour trois buts. Rapide, déstabilisant et impactant, il a notamment tapé dans l’œil d’Antonio Conte qui en voit un renfort idéal pour ses couloirs dans le 3-5-2 du Napoli. Un transfert pourrait arriver cet hiver aux alentours de 30 millions d’euros.