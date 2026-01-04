Lille : l’énorme annonce d’Olivier Létang sur le mercato hivernal

Au-delà de la frustration sportive, la soirée face à Rennes a également été marquée par une annonce forte en coulisses. Au micro de Ligue 1+, le président du LOSC, Olivier Létang, a confirmé qu’aucune recrue ne viendrait renforcer l’effectif lillois lors du mercato hivernal. Un message clair, livré dans un contexte déjà tendu, qui tranche avec les attentes souvent associées à la fenêtre de janvier, surtout pour un club engagé dans la course à l’Europe.

La suite après cette publicité

Cette prise de position assumée s’inscrit dans une volonté de stabilité et de confiance accordée au groupe actuel, malgré les difficultés rencontrées et la pression du calendrier. En actant publiquement l’absence de renforts, Létang envoie aussi un signal fort à Bruno Génésio et à son vestiaire : la saison se jouera avec les forces en présence. Pour rappel, le LOSC est actuellement 4e de Ligue 1.