Kylian Mbappé choque le vestiaire du Real Madrid !

Un but contre l’Atalanta Bergame et une prestation moyenne face à Majorque. Voilà comment résumer les débuts de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Place désormais à l’épisode trois d’une saison qui s’annonce d’ores et déjà riche et palpitante pour les différents suiveurs du club madrilène. Ce dimanche, l’international français va ainsi disputer son premier match de Liga au Santiago-Bernabéu, contre Valladolid.

Après deux premières sorties moyennes, l’attaquant de 25 ans sera forcément, une nouvelle fois, très attendu, qui plus est après la blessure de Jude Bellingham, absent pour les prochaines semaines. Aux côtés de Rodrygo et Vinicius Jr, Mbappé aura, quoi qu’il en soit, l’opportunité de marquer les esprits, tout en améliorant sa complicité avec ses nouveaux partenaires.

Une chose est sûre, après quelques semaines passées du côté de Madrid, l’ancienne pépite de l’AS Monaco a, semble-t-il, déjà conquis le vestiaire madrilène. «Kylian est mature. C’est un grand joueur qui va nous apporter tellement sur le terrain, mais aussi en dehors», a ainsi assuré Federico Valverde, bluffé par les premiers pas du Français. Un avis également partagé par Luka Modric.

«C’est un joueur qui a remporté la Coupe du monde contre moi malheureusement. Je suis heureux de jouer à ses côtés, qu’il puisse nous montrer son talent et nous élever avec lui», notait le milieu de terrain croate. Et que dire des propos tenus par un certain Jude Bellingham… «Maintenant que j’ai la chance d’évoluer avec lui, je vois chaque détail de plus près, sa vitesse, sa qualité technique, comment il se comporte en leader, sa façon de communiquer : c’est vraiment impressionnant à voir au quotidien», concluait ainsi l’international anglais, totalement sous le charme. Oui, le vestiaire de Madrid est déjà fan de sa nouvelle star !