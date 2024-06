Le PSG dézingue encore une fois Kylian Mbappé

La journée de ce mardi a été très mouvementée du côté du PSG et de Kylian Mbappé. Un jour après son officialisation en tant que joueur du Real Madrid, la star française s’est présentée en conférence de presse des Bleus pour évoquer la rencontre face au Luxembourg. Mais il n’a pas échappé aux questions sur son transfert et en a profité pour revenir sur sa saison avec des mots qui ont enflammé la presse mondiale. «Quand je sais ce que j’ai dû traverser et subir, c’est la meilleure saison de ma carrière. On m’a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l’a dit en pleine face, on m’a parlé violemment, on me l’a dit aussi par médias interposés. Luis Enrique et Luis Campos m’ont sauvé. Je n’aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C’est la vérité, c’est pour ça que j’ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif », avait-il lancé.

Des mots forts qui n’ont pas manqué de faire réagir du côté du PSG alors que Nasser al-Khelaïfi, déjà oublié de la vidéo d’adieu de KM7, était également ciblé. Ce mardi soir, une source du club parisien a tenu à répondre aux propos de Kylian Mbappé par l’intermédiaire de l’AFP. « Mbappé n’a absolument aucune classe. Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais dicté la moindre décision à l’équipe. Luis Enrique l’a même dit lui-même mais malgré tout, Mbappé dit quelque chose et tout le monde imprime comme si c’était la vérité », a lancé cette source qui reste anonyme. Suffisant pour mettre un terme à la polémique ? Pas vraiment puisque le PSG ne s’est pas arrêté là. Ce mercredi matin, le PSG en a remis une couche dans les colonnes de l’Équipe.

Le PSG en remet une couche

Le quotidien français, dans son édition du jour, révèle que le PSG n’a vraiment pas apprécié la dernière sortie médiatique de Kylian Mbappé. Et le PSG a encore réagi. «C’est juste irrespectueux de dire ça une fois qu’il a annoncé son nouveau club. Il oublie certainement qu’il a passé sept années ici et tout ce qui a été fait pour lui. Il oublie ses demandes répétées, ce qu’on lui a accordé. C’est une confirmation supplémentaire pour nous que le projet collectif que l’on porte désormais est le bon ». Une sortie très forte qui a le mérite d’être claire. Les relations entre Kylian Mbappé et le PSG sont très froides.

L’aventure parisienne de Kylian Mbappé semble donc bien terminée et elle ne laissera pas que des bons souvenirs. Malgré 7 saisons au club (2017-2024) et un titre de Champion de France et une Coupe de France cette saison, le PSG ne semble pas vouloir pardonner KM7 pour sa non-prolongation. Et sa sortie médiatique a mis le feu en interne. Cette nouvelle réponse du PSG à Mbappé confirme que la situation n’est pas près de s’apaiser entre les deux parties. Mais Mbappé peut maintenant se tourner vers sa nouvelle aventure au Real Madrid et surtout l’Euro avec la France.