Serie A : la Juventus s’adjuge le Derby d’Italie face à l’Inter

Suite et fin de la 27ème journée de Serie A avec le fameux Derby d’Italie entre la Juventus et l’Inter. A cette occasion, les Nerazzurri recevaient les Bianconeri dans leur antre du Giuseppe-Meazza. Après une qualification en Ligue des Champions pour les locaux et en Ligue Europa pour les visiteurs, les deux formations se retrouvaient lors du championnat italien pour engranger des points avant la trêve internationale. Les joueurs de Simone Inzaghi prenaient rapidement le contrôle du ballon et se montraient dangereux par l’intermédiaire de Nicolo Barella qui tombait deux fois sur un grand Wojciech Szczesny (3e et 19e).

Après avoir laissé passer l’orage, les coéquipiers d’Adrien Rabiot ouvrait le score sur la première situation chaude de la Juventus. Le Français trouvait Filip Kostic qui trompait André Onana (20e, 1-0). Au retour des vestiaires, Dusan Vlahovic était tout proche de faire le break mais Matteo Darmian réalisait une intervention salvatrice dans sa surface (53e). Par la suite, les Bianconeri ne cherchaient plus à se montrer dangereux mais se contentaient de bien défendre pour empêcher le retour des Nerazzurri. Au classement, la Juventus reste 7ème mais confirme son retour en forme tout en lorgnant les places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. L’Inter, de son côté, reste sur la dernière marche du podium de Serie A.

