Arsenal - PSG : Mikel Arteta est aux anges

Questionné quelques minutes après la victoire de prestige d’Arsenal face au PSG (2-0) à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions, Mikel Arteta s’est présenté en homme heureux. Face aux journalistes, le technicien des Gunners a tout d’abord tenu à saluer la performance de ses joueurs, tant sur le plan technique que dans l’état d’esprit. «Vraiment, vraiment content de la performance. On a joué un adversaire qui a beaucoup de personnalité, qui est vraiment difficile à gérer quand on n’a pas le ballon. La première mi-temps a été très dominante et nous nous sommes créés beaucoup d’occasions, puis la deuxième mi-temps a été une autre histoire. Nous avons souffert beaucoup plus que nous n’aurions dû le faire. La Ligue des champions apporte des exigences différentes, mais je pense que nous l’avons très bien gérée».

Relancé sur la physionomie de cette rencontre, l’Espagnol de 42 ans a cependant avoué regretter de ne pas avoir plié cette rencontre au retour des vestiaires. Pour autant, l’intéressé a surtout savouré, soulignant la force d’un tel succès, notamment au niveau de la confiance de ses troupes. «Nous voulions continuer à être aussi dominants et garder le ballon. Nous avons eu trois grosses occasions de marquer le troisième pour tuer le match. Je pense que cela (battre le PSG, ndlr) augmente la confiance et la conviction que nous pouvons rivaliser avec n’importe quelle équipe de ce niveau dans des matchs très différents de la Premier League. Nous avons fait preuve de beaucoup de maturité et avons mis notre empreinte sur la façon dont nous voulons performer en Europe contre les meilleures équipes, donc j’ai vraiment aimé ça». Pour l’heure, tous les voyants sont au vert…