Manchester City : Rodri allume violemment le Real Madrid !

La semaine dernière, le choc opposant le Real Madrid à Manchester City au stade Santiago-Bernabéu a tenu toutes ses promesses. En effet, les deux géants européens se sont séparés sur un match nul spectaculaire (3-3). Autant dire que les spectateurs présents dans les tribunes de l’Etihad Stadium hier soir espéraient, eux aussi, assister à un choc cinq étoiles. Au final, la rencontre a été beaucoup moins folle que la semaine précédente. Les Merengues ont ouvert rapidement le score par le biais de Rodrygo puis ils se sont surtout contentés de défendre face à des Mancuniens qui ont beaucoup fait tourner le ballon sans pour autant se montrer créatifs.

La suite après cette publicité

Mais ils ont fini par trouver la faille et par égaliser grâce à Kevin De Bruyne, qui a profité d’un super travail de Jérémy Doku (1-1). Malgré quelques opportunités, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager lors des prolongations. La séance des tirs au but a tourné à l’avantage des Espagnols, bien aidés par un Lunin solide sur sa ligne. Après la rencontre, Pep Guardiola était forcément déçu. «Je dois dire merci à ces joueurs du plus profond de mon cœur pour la façon dont ils ont joué. Mais le football, c’est gagner et nous n’avons pas fait assez, mais nous avons été exceptionnels. Parfois, on peut gagner aux tirs au but, parfois non. Mais dans ce match, nous n’avons pas converti les occasions que nous avons eues, même si nous avons très bien défendu.»

À lire

Erling Haaland se fait découper par la presse européenne, Arsenal crie au scandale

Rodri ne digère pas

Il a ajouté : «tout le monde a joué à un haut niveau. Nous avions dit que nous devrions être à notre meilleur niveau pour jouer contre le Real Madrid et ils l’ont été. J’aurais préféré gagner, mais je félicite le Real Madrid.» Son joueur, Rodri, lui, n’a pas été aussi gentleman. «Je n’ai vu qu’une équipe ce soir, il n’y avait qu’une seule équipe pour être honnête», a lâché le milieu de terrain visiblement très amer. Puis, il a été questionné sur le scénario de la rencontre et sur les raisons de l’élimination des tenants du titre. «Je pense que c’est pire si nous essayons de trouver une explication. C’est le football, nous savons ce que nous faisons (…) Nous avons mené pendant tout le match. Nous savions que le match allait être long. Nous ne nous attendions pas à ce qu’ils soient autant derrière.»

La suite après cette publicité

Il a précisé ensuite : «c’est le football. On avait le sentiment qu’aux tirs au but, c’était plus pratique pour eux. C’était encore leur tour, comme d’habitude. C’est le football, quand on donne tout, on a le sentiment de s’être vidé, on ne gagne pas. Nous ne pouvons pas non plus nous blâmer, mais maintenant nous devons nous relever. Nous devons trouver de la motivation à l’intérieur, nous avons des choses pour lesquelles nous devons nous battre.» La Premier League notamment. Après un triplé exceptionnel l’an dernier, Manchester City est tombé hier soir en Ligue des champions. Une élimination qui ne sera pas facile à digérer.