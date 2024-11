Algérie : la mauvaise nouvelle confirmée pour Bachir Belloumi

Depuis plusieurs saisons, Bachir Belloumi est en train de prendre une certaine dimension. Auteur d’une belle saison 2023-2024 avec Farense (7 buts et 5 passes décisives en 35 matches), l’ailier algérien, fils de la légende Lakhdar, avait fait le choix de rejoindre l’Angleterre et Hull City malgré plusieurs sollicitations en France. Un choix qui s’est avéré payant avec 2 buts et 2 passes décisives en 10 apparitions avec la formation de Championship. Un début de saison intéressant pour le natif de Mascara qui avait été rappelé avec l’Algérie et par Vladimir Petkovic.

La suite après cette publicité

Mais voilà, juste avant ce rassemblement de novembre, une mauvaise nouvelle a eu lieu pour l’ancien du MC Oran. Blessé lors de la rencontre face à Oxford, Bachir Belloumi souffre d’une rupture des ligaments croisés qui devrait l’éloigner des terrains pendant de longs mois. Un coup dur officialisé par le club anglais ce vendredi : «nous pouvons confirmer que Mohamed Belloumi souffre d’une blessure au ligament croisé antérieur. Nous sommes tous derrière toi, Mo. Nous te souhaitons un prompt rétablissement et nous sommes impatients de te revoir sur le terrain.»